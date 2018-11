Tweede zittijd moet uitzondering worden aan KU Leuven

Slechts een op de tien Leuvense eerstejaars slaagt in juni voor alle examens. Daar wil de universiteit verandering in brengen met een nieuwe vorm van onderwijs en met nieuwe technologie.

Als het van de Leuvense vicerector Tine Baelmans afhangt, kunnen binnenkort een pak meer studenten van de zomervakantie genieten. Ze wil het aantal studenten dat examens in de tweede zittijd aflegt drastisch verminderen, blijkt uit het beleidsplan onderwijs dat deze week groen licht kreeg.

Vandaag slaagt slechts 11 procent van de eerstejaars aan de KU Leuven voor alle examens in de eerste zittijd. ‘Dat is vergelijkbaar met andere Vlaamse universiteiten, maar we willen dat percentage opkrikken’, zegt Baelmans. ‘Succes motiveert jonge mensen om het ook in de rest van hun opleiding goed te doen.’ Ze wil daarom meer inzetten op activerend onderwijs waarbij de student al van bij de start van het academiejaar betrokken is bij het onderwijs.

Activerend onderwijs is een begrip dat de Leuvense rector Luc Sels al snel na zijn aantreden in augustus 2017 naar voren schoof. Wat betekent het concreet? ‘We willen de leerstof dichter bij de student brengen’, zegt Baelmans. ‘In het begin van het academiejaar is de aandacht van studenten voor de leerstof erg beperkt. Dat willen we dankzij onderwijsinnovatie veranderen.’

Concreet zal het online leerplatform Toledo interactiever worden. Studenten zullen zich er bijvoorbeeld met oefeningen, toetsen en feedback de leerstof eigen kunnen maken. Er komt sowieso meer feedback op het werk van studenten doorheen het academiejaar.

Online leren

Proffen zullen ook meer een beroep kunnen doen op nieuwe werkvormen zoals de ‘flipped classroom’, waarbij studenten het college moeten voorbereiden zodat er tijdens het college dieper op de leerstof kan worden ingaan. Ook de combinatie van klassieke colleges en online leren moet ertoe leiden dat de student meer betrokken raakt.

Data moeten ook een handje helpen. Studenten beschikken nu al over een app waarin ze precies kunnen bijhouden hoeveel tijd ze aan een vak hebben gespendeerd. Er loopt ook een proefproject waarbij docenten de handelingen van hun studenten op Toledo kunnen opvolgen.

Na de examens van januari beschikken studiebegeleiders van verschillende opleidingen nu al over ‘dashboards’ die de slaagkansen van studenten voorspellen op basis van studentenstatistieken uit het verleden. Ook de student zou zo’n kompas krijgen en zelf kunnen zien waar hij staat tegenover zijn medestudenten. Zo weet hij of het tijd is een tandje bij te steken.

Die ‘learning analytics’ kunnen studenten motiveren, maar ze zijn niet voor iedereen even evident, beseft Baelmans. ‘We zijn beducht voor de weerslag op de motivatie en faalangst. We moeten dus verder bekijken wat en hoe we de studenten informeren.’

Neemt de universiteit de studenten niet te veel bij het handje? Baelmans schudt het hoofd. ‘Ons onderwijs is uitdagend genoeg. Je kan ook stellen dat hoorcolleges niet nodig zijn als de student de leerstof evengoed zelf kan instuderen. We gaan onze studenten heus niet pamperen door ze voortdurend toetsen te laten afleggen om ze bij de les te houden. Wat we wel kunnen doen, is toetsen aanbieden en feedback geven als ze die vrijwillig afleggen. Dat is het verschil tussen verplichten en responsabiliseren. Vandaag zijn er te veel studenten die blind naar de examens varen. Daar willen we verandering in brengen.’

Het is niet de eerste keer dat de KU Leuven maatregelen neemt om de slaagpercentages op te vijzelen. Wie in de Dijlestad in zijn eerste jaar niet voor 30 procent van zijn studiepunten - ongeveer drie grote vakken - slaagt, mag het volgende academiejaar niet meer starten in dezelfde studierichting. Zo wil de universiteit studenten sneller naar de juiste richting leiden.