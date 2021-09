Twijfels over jobbonus in Vlaamse regering

Open VLD wil hem absoluut behouden, maar CD&V en de N-VA hebben er twijfels bij. Het lot van de Vlaamse jobbonus, die normaal dit jaar het levenslicht zou zien, is hoogst onzeker.

‘Om het loonverschil tussen werken en inactiviteit te vergroten en de werkzaamheidsgraad in Vlaanderen te verhogen, wordt vanaf 2021 een Vlaamse jobbonus ingevoerd’, zegt het Vlaamse regeerakkoord uit 2019. Stilaan is het de vraag of de Vlaamse regering die belofte nog kan nakomen, want in de coalitie rijzen er ernstige twijfels over.

De jobbonus is een belastingvoordeel voor mensen met een laag loon. Elke Vlaming die minder dan 1.700 euro bruto verdient, krijgt een maandelijks belastingvoordeel van 50 euro. Dat bedrag wordt afgebouwd voor wie meer verdient en verdwijnt voor brutolonen hoger dan 2.500 euro. De jobbonus zou jaarlijks worden uitbetaald. Op het einde van het jaar zouden mensen in de buurt van de ondergrens 600 euro ontvangen. Voor wie tegen de bovengrens aanleunt, is dat 20 euro.

Begrotingstekort

Maar veel obstakels hypothekeren de invoering van de jobbonus. Een van de belangrijkste is de kostprijs. De bonus zou de Vlaamse begroting dit jaar al 329 miljoen euro kosten, een stevige uitgave op een moment dat de begroting voor meer dan 5 miljard in het rood zit. De komende jaren loopt die factuur op tot 350 miljoen.

Minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA) maakt er geen geheim van dat hij bij de begrotingsbesprekingen van deze maand de zoektocht naar 1,3 miljard euro besparingen wil beginnen. Hij wil nog niet vooruitblikken op waar dat geld gehaald moet worden, maar bij meerdere regeringsbronnen valt te horen dat de schrapping van de jobbonus tot de opties behoort. ‘Het is makkelijker een maatregel af te voeren die nog niet bestaat. Dat voelen mensen niet in hun portefeuille’, zegt een betrokkene.

Economen plaatsen bovendien vraagtekens bij de 'gunstige effecten' van de jobbonus op de tewerkstelling. In een studie stelden André Decoster en Toon Vanheukelom (KU Leuven) eerder al te betwijfelen dat de jobbonus veel extra mensen zou overtuigen om aan de slag te gaan. De 50 euro is te beperkt tegenover de 600 euro aan werkbonussen die het federale niveau maandelijks uitkeert. Ook de Vlaamse sociale partners menen dat de werkzaamheidseffecten gering zijn.

Open VLD versus N-VA en CD&V

Bij de Vlaamse coalitiepartners lopen de meningen over het lot van de jobbonus uiteen. Open VLD ziet het als een belangrijke trofee uit de regeringsonderhandelingen. Maar de liberalen stuiten op de coalitiepartners N-VA en CD&V, die koele minnaars zijn geworden. ‘De grote gamechanger was de verhoging van de minimumlonen tot 1.702 euro van de regering-De Croo. Minder Vlamingen komen daardoor in aanmerking voor de volledige bonus’, zegt het N-VA-parlementslid Axel Ronse.

Bovendien is het afwachten hoe de federale regering de jobbonus zal behandelen. ‘Zal ze mensen die dankzij de jobbonus in een hoger inkomensbarema belanden meer gaan belasten of vrijstellen van belasting? In het eerste geval gaat het om een transfer van Vlaanderen naar federaal’, zegt Ronse. Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) zal er bij federaal minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) en minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) op aandringen de jobbonus vrij te stellen van belasting.

Open VLD-parlementslid Tom Ongena ziet geen obstakels meer voor de bonus. ‘De Vlaamse regering moet gewoon de ondergrens optrekken, zodat weer meer Vlamingen in aanmerking komen. En ik heb al van het federale niveau begrepen dat het de jobbonus niet zal belasten', zegt Ongena. Hij hoopt dat de jobbonus bij de Septemberverklaring boven de doopvont wordt gehouden. 'Het is nu een kwestie van politieke wil. De jobbonus is een belangrijke financiële prikkel om in Vlaanderen een werkzaamheidsgraad van 80 procent te halen.'

Kinderopvang of personenbelasting

Ook voor de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka, die hard aandrong om de maatregel in het regeerakkoord te krijgen, moet de jobbonus koste wat het kost ingevoerd worden. 'In Vlaanderen raken heel veel vacatures niet opgevuld. De werkgevers kunnen niet zomaar hogere lonen betalen, want de kosten van arbeid zijn al hoog. De jobbonus kan echt helpen tegen de krapte op de arbeidsmarkt, al moet het ook komen van doortastende activering en opleidingen', zegt Voka-arbeidsmarktexpert Sonja Teughels. Van alle sociale partners is Voka echter nog de enige voorstander.

De jobbonus belooft voer te zijn voor de stevige begrotingsdiscussie die de Vlaamse regering over twee weken wacht. Sneuvelt de maatregel, dan kunnen nog altijd alternatieven worden gezocht. 'We zien dat niet als een besparing. Met die 350 miljoen willen we sowieso de werkgelegenheid stimuleren. Dat kan ook met een verlaging van de personenbelasting voor de laagste lonen of via een goedkopere kinderopvang', zegt CD&V-parlementslid Robrecht Bothuyne.

