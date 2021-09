Twijfels over jobbonus in Vlaamse regering

Open VLD wil hem absoluut behouden, maar CD&V en de N-VA hebben er twijfels bij. Het lot van de Vlaamse jobbonus, die dit jaar het levenslicht zou zien, is hoogst onzeker.

Het is stilaan de vraag of de Vlaamse regering de belofte om de jobbonus in 2021 in te voeren nog kan nakomen. In de coalitie ontstaan veel twijfels over het nut daarvan.

De jobbonus is gericht op mensen met een laag loon. Elke Vlaming die minder dan 1.700 euro verdient, krijgt een maandelijks belastingvoordeel van 50 euro. Dat bedrag wordt afgebouwd voor wie meer verdient en verdwijnt voor brutolonen hoger dan 2.500 euro.

Veel obstakels hypothekeren de invoering van de jobbonus. Zo plaatsten economen van de KU Leuven eerder al vraagtekens bij de gunstige effecten ervan op de tewerkstelling. Bovendien zou de bonus de Vlaamse begroting dit jaar al 329 miljoen euro kosten, een stevige uitgave op een moment dat de begroting meer dan 5 miljard in het rood zit.

Bij regeringsbronnen valt te horen dat de schrapping tot de opties behoort bij de begrotingsronde van deze maand. ‘Het is makkelijker een maatregel af te voeren die nog niet bestaat. Dat voelen mensen niet in hun portefeuille’, zegt een kabinetsmedewerker.

Bij de Vlaamse coalitiepartners lopen de meningen over het lot van de jobbonus uiteen. Open VLD ziet hem als een belangrijke trofee uit het regeerakkoord. Maar de N-VA en CD&V zijn koele minnaars geworden. ‘De grote gamechanger was de verhoging van de minimumlonen tot 1.702 euro van de regering-De Croo. Minder Vlamingen komen daardoor in aanmerking voor de volledige bonus’, zegt Vlaams Parlementslid Axel Ronse (N-VA). Bovendien is het afwachten hoe de federale regering de job- bonus fiscaal zal behandelen. Zal ze mensen die dankzij de bonus in een hoger inkomensbarema belanden extra belasten? Minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) zal bij de federale regering aandringen om de bonus fiscaal vrij te stellen.

Vlaams Parlementslid Tom Ongena (Open VLD) ziet geen obstakels meer voor de bonus. ‘Hij is een belangrijke financiële prikkel om in Vlaanderen een werkzaamheidsgraad van 80 procent te halen. De Vlaamse regering moet gewoon de ondergrens optrekken, zodat weer meer Vlamingen in aanmerking komen. En ik heb van het federale niveau begrepen dat het de job- bonus niet zal belasten.’