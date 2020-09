UAntwerpen start tuchtprocedure tegen Reuzegom-student

De UAntwerpen zal een interne tuchtprocedure opstarten tegen een van haar studenten die genoemd wordt in het Reuzegom-dossier. De universiteit stelt zich benadeelde partij in de rechtszaak.

Na de VUB eerder deze week begint ook de UAntwerpen een interne tuchtprocedure tegen een van haar studenten naar aanleiding van de zaak-Reuzegom. Het gaat om een van de 18 jongens die in verdenking zijn gesteld voor betrokkenheid bij de gruwelijke doop die de student burgerlijk ingenieur Sanda Dia het leven kostte. De Antwerpse student die een tuchtsanctie riskeert, leerde Reuzegom kennen tijdens zijn studies aan de KU Leuven. Op het moment van de feiten was hij al uitgeweken naar de Antwerpse universiteit.

De UAntwerpen stelt zich, net als de VUB en de KU Leuven, ook benadeelde partij in de rechtszaak. Dat heeft als doel inzage te krijgen in het dossier. Ook de KU Leuven wil een nieuwe tuchtprocedure opzetten als de feiten uit het dossier dat vereisen. Eind juli lekten gruwelijke details over de feiten uit in de pers. Sindsdien wordt de KUL, waar de meeste van de clubleden studeerden, zwaar onder vuur genomen.