UGent bijna volledig in afstandsmodus

Vanaf 26 oktober stapt de universiteit van Gent over op bijna volledig afstandsonderwijs in code rood. Dat schrijft ze zelf op haar website.

In code rood kunnen hoorcolleges niet meer op de campus doorgaan. De lessen worden vervangen door online onderwijs zoals tijdens de lockdown vorig semester het geval was. Ook onderwijs in kleine groepen, dat onder code oranje kon met halve bezetting, wordt uitgesloten.

De universiteit zegt wel dat er een uitzondering komt voor oefeningen, werkcolleges, labo's en practica. Die kunnen wel fysiek doorgaan als ze moeilijk door online alternatieven vervangen worden.

In de matrix die het hoger onderwijs deze zomer heeft afgesproken, staat dat enkel practica en labo-oefeningen onder code rood nog mogen doorgaan. Op haar website geeft de UGent ook een paar regels mee om de practica zo veilig mogelijk te laten doorgaan.

Onderzoeksactiviteiten blijven doorgaan, zodat studenten die werken aan een paper of thesis niet in de problemen komen. De studie- en werkplekken blijven open zodat studenten er kunnen studeren en online lessen volgen.

Eerste om over te stappen

De universiteit is de eerste die beslist om naar code rood over te stappen. Rector Rik Van de Walle is een groot pleitbezorger van strengere maatregelen tegen de coronapandemie.