UGent en UAntwerpen starten in code oranje

De UAntwerpen heeft besloten om in sterk beperkte capaciteit het nieuwe academiejaar te starten. Dat blijkt uit een mail aan de studenten en het personeel. Ook de UGent meldt naar code oranje over te stappen.

In principe start het hoger onderwijs binnenkort in code geel, net zoals het leerplichtonderwijs. Voor universiteiten zou dat betekenen dat de aula's voor de helft gevuld mogen zijn. In het secundair kan iedereen voltijds naar school.

Onze beslissing kan ertoe bijdragen dat het virus zich minder verspreidt en dat het secundair onderwijs niet verder moet inbinden. Herman Van Goethem Rector UAntwerpen

Maar als de lokale situatie het vereist, kunnen gemeenten beslissen om naar code oranje over te stappen. Dat is voorlopig nog nergens gebeurd. In het rapport van de expertengroep RAG van afgelopen week, werd Antwerpen aangeraden om een crisisberaad te houden. De stad blijft voorlopig in geel werken, maar de universiteit stapt wel over naar code oranje.

Dat betekent dat de aula's maar voor 20 procent gevuld mogen zijn. Onderwijs in kleine groepen kan doorgaan met de helft van de bezettingsgraad. Dat betekent dus vooral digitaal afstandsonderwijs.

Ook de UGent meldt dat het onderwijs start in code oranje. 'De voorbije dagen is gebleken dat waakzaamheid ten aanzien van het coronavirus geboden is. Onze universiteit moet en wil haar verantwoordelijkheid nemen door in de mate van het mogelijke de verdere verspreiding ervan te beperken', staat in de mededeling. De code wordt gedurende een minimum van vier lesweken aangehouden. 'Een paar dagen voor de start van het academiejaar beseffen we zeer goed dat dit geen evidente boodschap is. Maar we zijn het aan onszelf, aan elkaar en ten aanzien van de hele maatschappij verplicht om de maatregelen nu aan te scherpen. Om ze van zodra het kan opnieuw te versoepelen.'

Circulatie verminderen

Ook de UAntwerpen heeft het over maatschappelijke verantwoordelijkheid. Universiteiten kunnen zonder groot kwaliteitsverlies afstandsonderwijs organiseren. 'In het secundair hakt ‘oranje’ echter in op de leerstof zelf: lessen vallen weg waardoor de jongeren in deze modus veel zwaarder worden getroffen', schrijft rector Herman Van Goethem in de mail. De tweede en de derde graad secundair mogen dan slechts halftijds naar school.

'Om al deze redenen heeft de UAntwerpen beslist om volgende week in code oranje te starten. Daardoor vermindert de circulatie van jongeren in de stad substantieel: de UAntwerpen is er immers goed voor 22.000 van de 50.000 studenten hoger onderwijs. Onze beslissing kan ertoe bijdragen dat het virus zich minder verspreidt en dat het secundair onderwijs niet verder moet inbinden.'

'De overheid voerde een krachtig beleid, maar het verdient ook bijkomende ondersteuning. De Universiteit Antwerpen wil haar verantwoordelijkheid opnemen door substantieel bij te dragen aan de preventie, op dit moeilijke moment waarop het virus weer om zich heen grijpt.'