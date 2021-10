Uitbreiding CO2-handel maakt Vlaamse energiefactuur tot 460 euro duurder

Met een CO2-prijs van meer dan 100 euro per ton zou voor een Vlaamse consument aardgas 36 procent duurder worden, stookolie 31 procent en benzine 16 procent. Dat blijkt uit een studie van het Vlaams Agentschap Energie en Klimaat naar de impact van de Europese plannen om de CO2-emissiehandel uit te breiden naar de transport- en de bouwsector.

Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) weigert 'blind de handtekening te zetten' onder het Fit for 55-programma, de Europese plannen voor een reductie van de CO2-uitstoot met 55 procent tegen 2030, omdat het 'haalbaar en betaalbaar' moet zijn, zoals ze voortdurend op dezelfde nagel klopt.

De essentie De geplande uitbreiding van het Europese emissiehandelsysteem ETS dreigt de energiefactuur van gezinnen en bedrijven te doen stijgen.

De opbrengst van de emissiehandel zou niet toelaten om prijsstijgingen te compenseren.

Bovendien dreigt de reductie van de CO2-uitstoot in de transport- en bouwsector ondermaats te blijven.

Vooral de Europese plannen om het emissiehandelsysteem (ETS) uit te breiden zouden een grote impact hebben. Nu moeten elektriciteitsproducenten, grote industriebedrijven en luchtvaartmaatschappijen voor vluchten in Europa voor iedere ton CO2 die ze uitstoten een emissierecht kunnen voorleggen. De Europese Commissie wil die handel uitbreiden zodat ook de verwarming van gebouwen en transport eronder vallen. Leveranciers van aardgas, stookolie, benzine en diesel zouden die kost dan doorrekenen aan consumenten, waardoor fossiele brandstoffen minder aantrekkelijk worden tegenover alternatieven zoals warmtepompen of elektrische wagens.

Hogere energiefactuur

Maar dat nieuwe Europese emissiehandelsysteem zal de energiefactuur van gezinnen en bedrijven in Vlaanderen verder doen oplopen, blijkt uit een studie van Climact, het gerenommeerde ingenieursbureau uit Louvain-la-Neuve, dat in opdracht van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) een studie heeft uitgevoerd naar de impact van de Europese plannen. De studie berekent de impact van een koolstofprijs die stijgt tot 70 à 100 euro per ton, tegenover zowat 55 euro vandaag. Met dat uitgangspunt zou de jaarlijkse factuur van een gemiddeld gezin in 2030 stijgen met 322 tot 460 euro.

'We verwachten dat het voorstel van de Europese Commissie de energie-uitgaven van Vlaamse gezinnen jaarlijks met gemiddeld 322 euro tot 460 euro verhoogt in 2030 (op basis van een prijsvork van 70 euro tot 100 euro per ton CO2). Dat is een stijging van 19 tot 28 procent', staat in het rapport. De impact van die verwachte stijging van de energie-uitgaven zou het hardst aankomen voor gezinnen met een laag inkomen, wordt nog opgemerkt. Zowat twee derde van de bijkomende factuur zou bij de gezinnen terechtkomen, maar ook bedrijven dreigen hun energie-factuur te zien oplopen.

De extra inkomsten uit de emissiehandel zouden ruim onvoldoende zijn om prijsstijgingen van gas, stookolie en benzine te compenseren.

Climact verwacht dat het voorstel van de Europese Commissie Vlaanderen tussen 5 en 8 miljard euro aan veilinginkomsten zou opbrengen in de periode 2026-2030. Die inkomsten uit de emissiehandel zouden ruim onvoldoende zijn om prijsstijgingen te compenseren.

Bovendien verwacht Climact dat het nieuwe ETS-systeem nauwelijks zal leiden tot een bijkomende reductie van de CO2-uitstoot in de transport- en bouwsector. 'Ook op het Vlaamse niveau zouden zelfs met een koolstofprijs van 100 euro per ton CO2 de emissies in de transport- en bouwsector slechts met 25 procent dalen tegen 2030 tegenover 2005.

Regeringstafel