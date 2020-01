Uitkomst subsidiestop 'segregerende' verenigingen nog onduidelijk

MR zal een beslissende rol hebben in de vraag of de subsidiestop aan 'segregerende verenigingen' discriminerend is. De Kamer buigt zich komende weken over het Vlaams decreetvoorstel.

Het is nog onduidelijk hoe de Kamer zal stemmen in de ideologische alarmbelprocedure. Die buigt zich over de vraag of het Vlaamse decreetvoorstel van de meerderheidspartijen om verenigingen die ‘segregeren op basis van etniciteit’ niet meer te subsidiëren, discriminerend is. De positie van MR is doorslaggevend, maar de partij liet nog niet in haar kaarten kijken. Toch lijkt het onwaarschijnlijk dat de liberale familie op dit punt uit elkaar wordt gespeeld.

Het huidige reglement biedt een kader om etnisch-culturele en religieuze minderheden te beschermen, maar de invulling ervan moet geactualiseerd worden. Katia Segers Vlaams Parlementslid sp.a

Dat de federale Kamer en Senaat zich moeten uitspreken over een Vlaamse materie, is het gevolg van de ongebruikelijke alarmbelprocedure. Die kan worden ingeroepen om ideologisch minderheden te beschermen. De linkse oppositie van Groen, sp.a en PVDA schudde de truc eind november uit haar mouw om de beoogde hervorming te blokkeren. Doordat deze op 1 december in werking moest treden om van kracht te zijn op de laatste subsidieronde, bleven de oude regels van toepassing.

Over twee weken stemt de commissie over de vermeende discriminatie. Daarna gaat de aangenomen resolutie naar de plenaire.

Consensus

Consensus over de subsidiestop is er dus nog niet, maar over de alarmbelprocedure zelf wel. Partijen lijken het erover eens dat deze herzien moet worden. De wet die deze procedure mogelijk maakt, dateert van 1971. ‘Er was toen nog geen Grondwettelijk Hof en de vrees voor minorisatie van vrijzinnigen in Vlaanderen is niet meer zo groot’, zegt Kamervoorzitter Patrick Dewael (Open VLD).