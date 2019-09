Uitstel Vlaams begrotingsevenwicht tot 2024 op tafel

De Vlaamse onderhandelaars komen met de discussie over de centen in de laatste rechte lijn naar de finish. Op tafel liggen pistes om het begrotingsevenwicht uit te stellen tot 2024 of meerdere grote investeringen buiten de begroting te houden.

Een regeerakkoord tegen het weekend lijkt nog altijd de ambitie bij de N-VA, CD&V en Open VLD. De onderhandelaars hebben de jongste dagen grote vooruitgang geboekt, maar er zijn nog een pak lastige knopen door te hakken.

De belangrijkste knoop is het budget. De snelheid waarmee het voor 2020 voorspelde tekort van 500 miljoen afgebouwd wordt, bepaalt hoeveel geld er jaar na jaar overblijft voor de broodnodige investeringen waar toekomstig minister-president Jan Jambon (N-VA) zo hard wil op inzetten én voor dure ingrepen zoals de hervorming van de woonbonus en registratierechten.

Investeren

Open VLD blijft druk zetten om sneller te gaan, maar volgens een N-VA-bron wordt zelfs 2024 al heel optimistisch.

Al een hele tijd is te horen dat een snel evenwicht geen fetisj meer is voor de N-VA en dat investeren de beste manier is om de economie zuurstof te geven. Theo Francken (N-VA) was de eerste die ‘on the record’ toegaf dat een evenwicht tegen het einde van de legislatuur een doel moet zijn, maar Open VLD reageerde daarop dat het tekort zo snel mogelijk moest weggewerkt worden.

Niettemin ziet het er naar uit dat de voorspelling van Francken wel eens zou kunnen uitkomen. Volgens hoge N-VA-bronnen ligt er een piste op tafel om het evenwicht uit te stellen tot 2024, net als in Wallonië. Het alternatief is dat het tekort sneller tot nul wordt herleid, maar dat er behalve de Oosterweelwerken nog meer grote investeringen buiten de begroting worden gehouden.

Open VLD blijft druk zetten om sneller te gaan, maar volgens een N-VA-bron wordt zelfs 2024 al heel optimistisch. ‘Eigenlijk is dat alleen bij stevige economische groei haalbaar’, klinkt het.

Voka