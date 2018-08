Uitstel dreigt voor slimme meters

Er komt enkel een digitale meter als het rendement van zonnepanelen gegarandeerd is, belooft minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD). Daardoor komt de geplande startdatum van 1 januari in gevaar.

Volgend jaar start normaal gezien de invoering van de slimme meter. Net zoals een traditionele teller, meet de slimme meter het verbruik van gas en elektriciteit. Dankzij de ingebouwde technologie kan de digitale meter ook gegevens verzenden of ontvangen. Zo kunnen netbeheerders het verbruik op afstand lezen en moeten consumenten geen meterstanden meer doorsturen.

Die slimme meters zouden in eerste instantie worden ingevoerd bij nieuwbouwwoningen, mensen met een budgetmeter en eigenaars van zonnepanelen.

Maar het is nog onzeker of die eigenaars van zonnepanelen hun rendement kunnen behouden zoals Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD) belooft. Dat berichtte De Standaard vrijdag.

Rendement

Vandaag draait de teller terug wanneer de eigenaar van zonnepanelen zijn stroom aan het net levert. Als er op jaarbasis ongeveer evenveel op het net wordt gezet als verbruikt, zal de teller netto bijna niets registreren en betalen de zonnepaneleneigenaars vandaag amper iets voor verbruik en de bijhorende nettarieven en taksen, die het grootste deel uitmaken van de factuur. Dat gunstregime is de manier waardoor zonnepaneleneigenaars hun investering terugverdienen.

Maar met de nieuwe digitale meter zal de productie en het verbruik apart worden geregistreerd en afgerekend. En dat systeem is veel minder lucratief omdat ze zo alle extra toeslagen op het verbruik moeten betalen. Zo komt de rendabiliteit van een investering in zonnepanelen in gevaar.

Vanaf 2021 komt er een nieuwe regeling waarbij particulieren hun elektriciteit verkopen aan het net. Tot die tijd belooft Tommelein een overgangsregeling waarbij de elektriciteit die zonnepanelenbezitters op het net zetten wordt afgetrokken van hun verbruik. Op die manier zou de Vlaamse regering de huidige terugdraaiende teller simuleren.

Het probleem is dat Tommelein daarvoor niet volledig bevoegd is. Tommelein kan enkel een gunstregime uitwerken voor de stroom, maar niet voor de vele toeslagen. De btw en heffingen zijn een federale bevoegdheid terwijl de onafhankelijke energieregulator VREG voor de distributienettarieven verantwoordelijk is. Zowel de VREG als de Raad van State waarschuwden de regering al dat ze haar bevoegdheid overschreed.

We hebben het vertrouwen in zonnepanelen steen voor steen moeten heropbouwen, dat laat ik niet terug afbreken. Bart Tommelein Vlaams minister van Energie (Open VLD)

Tommelein belooft vrijdag opnieuw dat de digitale meter het rendement van zonnepanelen moet en zal behouden. ‘We hebben het vertrouwen in zonnepanelen steen voor steen moeten heropbouwen, dat laat ik niet terug afbreken.’

De Open VLD’er vraagt dat de VREG snel duidelijkheid geeft over de manier waarop de compensatieregeling wordt berekend op het niveau van de distributienettarieven. ‘Eén ding is zeker: zonnepanelen moeten en zullen hun rendement behouden met de digitale meter. Er zullen pas digitale meters voor zonnepanelen komen als er duidelijkheid is.’

De VREG wacht de definitieve goedkeuring van de regelgeving af voor ze standpunt inneemt. Maar in eerdere adviezen uitte de regulator zich al kritisch uit over de regeling van Tommelein.

'Tweede Turteltaks'

Coalitiepartner N-VA begrijpt niet dat Tommelein nog geen alternatief heeft. ‘Dit probleem is al lang bekend’, zegt Vlaams Parlementslid Andries Gryffroy (N-VA). ‘Het is aan de minister om een oplossing te zoeken in plaats van te dreigen met uitstel voor de slimme meter. Als Tommelein niet oppast, dreigt dit een tweede Turteltaks te worden.’

Het Grondwettelijk Hof had de Turteltaks of energieheffing vernietigd omdat die een belasting is op het elektriciteitsverbruik dat ook al op federaal niveau wordt belast. Volgens de rechters had de Vlaamse regering daarmee haar bevoegdheid overschreden.

In theorie kan de slimme meter volgend jaar al worden ingevoerd voor andere elektriciteitsverbruikers. ‘Maar dat is niet wenselijk, want de eigenaars van zonnepanelen zijn de meest interessante groep voor slimme meters', zegt Gryffroy.

Als de zonnepanelen geen digitale meter krijgen, valt heel het businessmodel onder de digitale meters weg. Dat zou kunnen leiden tot duurdere distributienettarieven. 'Van uitstel voor eigenaars met zonnepanelen kan daarom geen sprake zijn', zegt Marc Van den Bosch van de Federatie van elektriciteits- en gasbedrijven FEBEG. 'We hebben deze groep nodig bij de invoering van de slimme meters.'

De overhaaste beslissingen van minister Tommelein zorgen er enkel voor dat de stroomfactuur naar boven zal gaan. Rob Beenders Vlaams Parlementslid (sp.a)