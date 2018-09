Universiteit Hasselt plant forse uitbreiding

In Limburg gaan nog steeds te weinig jongeren naar de universiteit en tegelijk trekken veel knappe koppen weg, vooral naar Leuven. Met zijn plan wil De Schepper zorgen voor meer hogeropgeleiden in Limburg en de brain drain voorkomen.

De Schepper: 'We moeten ervoor zorgen dat de Limburgse bedrijven kunnen blijven groeien en voorkomen dat de regio ontvolkt raakt. We willen komaf maken met de ongelijke onderwijskansen bij onze jongeren.'

'Het is uitgebreid overlegd met de sociale en economische partners, zij staan achter de plannen', zegt De Schepper. De twaalf richtingen passen in het SALK-plan, dat het vertrek van Ford moest opvangen.

Health care engeneering

Dat KU Leuven en wellicht de andere uniefs op hun achterste poten gaan staan, beseft De Schepper uiteraard. Hij weerlegt hun kritiek in zijn eigen plan. 'Het is niet onbetaalbaar. Op kruissnelheid zouden we hooguit 30 miljoen euro extra werkingsgeld vragen.' Nu krijgt de instelling 60 miljoen euro.

De Schepper is niet akkoord met het argument dat Vlaanderen re klein is voor een vrijfde grote universiteit. 'De norm in de Europese Unie en landen als Canada en de VS is één universiteit per één miljoen inwoners', zegt hij. Er kan volgens hem dus zelfs nog een zesde bijkomen.