Universiteiten en hogescholen pakken corona anders aan

Het Vlaams hoger onderwijs plant volgend academiejaar volgens een kleurcodesysteem. De strengheid verschilt tussen de hogescholen en de universiteiten.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts, de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) en de Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) hebben in samenspraak met de GEES overeenstemming bereikt over een kader voor de organisatie van volgend academiejaar. Het hoger onderwijs stapt mee in het systeem van kleurcodes dat ook in het leerplichtonderwijs wordt gebruikt. Opvallend is dat er twee verschillende systemen zijn. Afhankelijk van of een student aan een hogeschool of een universiteit studeert, geldt een strenger of minder streng regime.

Code rood, waarbij onderwijs op de campus van de hogescholen nog met een kleine bezetting kan, komt bij de universiteiten neer op volledig afstandsonderwijs.

De codes komen overeen met het dreigingsniveau dat op dat moment uitgaat van het virus. Bij code groen is er een vaccin of groepsimmuniteit en kan alles normaal verlopen. Van dat scenario gaat niemand uit. Vermoedelijk begint het academiejaar in code geel (licht risico), maar zal in de herfst ook overgeschakeld worden naar code oranje (matig risico).

Voor de hogescholen betekent geel dat er een mix komt van online- en offlineonderwijs. De circulatie op de campus wordt minstens met 25 procent verminderd, social distancing blijft de norm. Bij code oranje mag het maximumaantal studenten op de campus nog maar 20 procent zijn. In code rood, wanneer het virus volop woedt, is dat nog maar 10 procent. In die twee laatste scenario's is het studentenleven niet langer toegelaten en gebeurt het afstandsonderwijs 'maximaal'.

Groot verschil met universiteiten

20 procent code oranje De capaciteit van de universitaire auditoria wordt beperkt tot een vijfde in code oranje.

Aan de universiteiten geldt een heel ander draaiboek. Bij code geel kunnen auditoria een bezetting hebben van 1 op 2 met mondmasker, of 1 op 5 zonder mondmasker. Ook seminaries of werkcolleges kunnen met dezelfde capaciteit doorgaan. In code oranje vermindert de capaciteit van aula's tot 20 procent. Onderwijs 'in kleine groepen' kan doorgaan met de helft van de bezettingsgraad, op voorwaarde dat ze een mondmasker dragen. Hoeveel studenten dat precies zijn, wordt in het draaiboek niet verduidelijkt.