Universiteiten vragen studenten bubbel van vijf te blijven volgen

Enkele universiteiten nemen het voortouw in het aanbevelen van strengere coronamaatregelen dan de overheid oplegt. De UAntwerpen en de UHasselt roepen hun studenten op de bubbel van vijf te blijven respecteren.

Woensdag maakte premier Sophie Wilmès (MR) bekend dat de verplichte bubbel van vijf verdwijnt. In de plaats komen adviezen, waarbij per persoon vijf nauwe contacten per maand mogelijk zijn. De versoepeling komt er na de vaststelling dat veel mensen zich niet meer houden aan de maatregelen. Ook de mondmaskerplicht wordt hier en daar afgezwakt.

Ons advies is nu niet in te gaan op het aanbod van de Veiligheidsraad om op deze wijze zo’n nauwe contacten met elkaar aan te knopen. Herman Van Goethem Rector UAntwerpen

In een reactie roepen de universiteiten van Antwerpen en Hasselt op om de eerdere, strengere maatregelen te blijven opvolgen. 'Ons advies is nu niet in te gaan op het aanbod van de Veiligheidsraad om op deze wijze zo’n nauwe contacten met elkaar aan te knopen', schrijft de rector van de UAntwerpen, Herman Van Goethem, in een mail aan de studenten, die mee werd ondertekend door de corona-experts Erika Vlieghe, Herman Goossens en Pierre Van Damme.

Code rood dichterbij

Eenzelfde oproep klinkt bij de UHasselt. 'Als universiteit zijn we hier oprecht bezorgd om. We willen jullie - binnen de beperkingen die er nu zijn - een zo normaal mogelijk academiejaar blijven bieden én de mogelijkheden voor het studentenleven die er nu zijn niet moeten terugschroeven', schrijft rector Luc De Schepper in een mail. 'Anders gezegd, we zouden niet willen dat het coronavirus zich onder jullie gaat verspreiden. Code rood komt dan snel dichterbij.'

Anders gezegd, we zouden niet willen dat het coronavirus zich onder jullie gaat verspreiden. Code rood komt dan snel dichterbij. Luc De Schepper Rector UHasselt

Bij de UGent is er voorlopig geen oproep om de nieuwe maatregelen links te laten liggen, maar rector Rik Van de Walle is een gekend criticus van het coronabeleid. Hij noemde de versoepelingen 'ronduit verbijsterend' en richtte zich op Twitter ook tot de studenten: 'Zorg goed voor jezelf, voor elkaar en voor je naasten. Wees even zorgzaam buiten de UGent- of andere gebouwen als erbinnen. Geniet van het studentenleven maar doe dat op een veilige manier. Voor mij en voor velen doet jullie veiligheid er zeer toe.'

Code geel

Diezelfde drie universiteiten communiceerden een week geleden dat ze in code oranje starten door het huidige pandemieniveau. Dat betekent een bezetting van 20 procent in de aula's. Nochtans geldt van overheidswege overal code geel, waarbij een halve bezetting is toegestaan. De KU Leuven en VUB zijn het academiejaar wel in die code begonnen.