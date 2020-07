Universiteiten vrezen grotendeels afstandsonderwijs als overheid niet ingrijpt

De universiteiten vrezen dat de start van het academiejaar grotendeels met afstandsonderwijs zal moeten gebeuren, tenzij de overheid onmiddellijk strengere maatregelen neemt.

De tweede coronagolf komt er sneller aan dan voorzien. Volgens Niel Hens, biostatisticus en lid van de expertengroep GEES, betekent nu niets ondernemen dat de scholen in september van start gaan met code oranje of rood. Concreet betekent dat dat leerlingen uit het secundair maar de helft van de tijd naar de klas kunnen.

Ook in het hoger onderwijs worden de kleurcodes gebruikt, zo werd twee weken geleden afgesproken. Bij code rood stappen de universiteiten over op afstandsonderwijs, met uitzondering van specifieke lesvormen zoals labo-oefeningen en practica. Bij code oranje wordt de capaciteit van de aula’s beperkt tot 20 procent en de helft voor les in kleine groepen. De hogescholen beperken het aantal studenten tot een vijfde bij code oranje en een tiende bij code rood.

Als we nu niet schakelen starten we wellicht met code oranje. Luc Sels Rector KU Leuven en voorzitter VLIR

‘Het is te vroeg om een code te bepalen, maar er is wel een heel grote ongerustheid bij de rectoren. Als we nu niet schakelen, starten we wellicht met code oranje’, zegt Luc Sels, de rector van de KU Leuven en voorzitter van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR). De rectoren hadden eerder nog in een open brief de Nationale Veiligheidsraad opgeroepen om naar de virologen te luisteren en de sociale bubbels te verkleinen. Dat dat niet gebeurd is, voelen ze aan als een gemiste kans.

Herexamens

Hoewel de golf er sneller komt dan voorzien, lijken er voorlopig geen problemen voor de herexamens. ‘We hebben voor de zittijd in augustus maatregelen genomen zodat die examens kunnen plaatsvinden zoals in juni’, zegt Sels.

Verschillende kleurcodes?

Het is onduidelijk wie bepaalt welke kleurcode van toepassing is. Het kabinet van minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) zegt begin augustus gesprekken op te starten met viroloog en voorzitster van de GEES Erika Vlieghe. Midden augustus zitten de onderwijskoepels en de vakbonden samen voor een beslissing over 1 september.

De hogescholen en de universiteiten zitten dan in principe niet mee aan tafel. Sels wijst erop dat het aan de overheid is om die beslissing te nemen. ‘Ik hoop dat het overleg met de sociale partners niet allesbepalend is en dat de overheid proactief en kordaat de beslissing maakt om op code oranje over te schakelen als dat nodig is. We zullen er niet op wachten als die beslissing zou uitblijven bij een hoge circulatie van het virus.’

Zolang we niet in een golf zitten zoals de voorgaande moet het mogelijk zijn per locatie verschillende kleurcodes te hebben. Luc Sels Rector KU Leuven en voorzitter VLIR

Volgens het kabinet van Weyts is het de bedoeling dat er op elk moment één kleurcode voor het hele Vlaamse onderwijs is. Uitzonderlijk kan een burgemeester wel ingrijpen bij een lokale broeihaard en beslissen een school te sluiten. Maar Sels pleit voor een fijnmaziger systeem. ‘Zolang we niet in een golf zitten zoals de voorgaande moet het mogelijk zijn om per locatie verschillende kleurcodes te hebben. Als er in de ene stad weinig besmettingen zijn en in een andere veel, dan is er geen reden om ze allebei code rood te geven’, zegt de Leuvense rector.