VDAB moet inleveren

Al vlak na de aanstelling van de Vlaamse regering werd duidelijk dat er fors bespaard moest worden. Er werd aangekondigd dat het overheidsapparaat in zijn geheel 75 miljoen euro of 1.440 jobs moet besparen. De VDAB is niet de enige dienst die moet besparen. Het Agentschap Wegen en Verkeer moet 62 banen of 3,2 miljoen euro inleveren, de Vlaamse Milieumaatschappij 59 banen of 3,1 miljoen euro.