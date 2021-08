VDAB ontvangt meer vacatures dan voor coronacrisis

De voorbije twaalf maanden werden er 297.928 vacatures gemeld aan de VDAB. Dat is 16,4 procent meer dan in de periode van twaalf maanden daarvoor, meldt de Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst maandag ochtend in verse cijfers. Het aantal vacatures over twaalf maanden overschrijdt daarmee zelfs het precoronaniveau, aldus de VDAB.

In juli 2021 werden 28.262 vacatures (zonder uitzendopdrachten) rechtstreeks aan de VDAB gemeld. Dat is 64,7 procent meer dan in juli 2020. Het hoge verschilpercentage ligt volgens de VDAB in lijn met andere positieve signalen over economisch herstel.