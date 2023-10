Haar organisatie is geregeld de schietschijf van de Vlaamse meerderheid, maar dat is onterecht, vindt Elke Jeurissen, de voorzitster van de arbeidsbemiddelaar VDAB. Ze ziet vooral externe oorzaken voor de pijnpunten. 'Als de politiek ons nieuwe opdrachten geeft, moet ze ook duidelijk maken waaraan we moeten voldoen.'