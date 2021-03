VREG bereid nieuw elektriciteitstarief uit te stellen

De Vlaamse Regulator voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) is ervoor gewonnen dat het capaciteitstarief pas vanaf juli 2022 ingevoerd wordt en niet in januari, zoals eerder gepland was. Met het uitstel komt de VREG tegemoet aan de vraag van Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA). ‘Na alles wat we hebben meegemaakt met het arrest van het Grondwettelijk Hof over de zonnepanelen en de terugdraaiende teller denk ik niet dat we er klaar voor zijn’, zegt Demir.