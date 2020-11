VRT benoemt VUB-prof Karen Donders in topfunctie

VUB-professor Karen Donders start in februari als nieuwe ‘directeur Publieke Omroep’ van de VRT. In die functie neemt ze de facto een deel van de taken over van voorzitter Luc Van den Brande.

De benoeming van Donders (37) werd maandag goedgekeurd door de raad van bestuur van de openbare omroep. ‘CEO Frederik Delaplace had haar aanstelling voorgedragen om meer klemtoon te leggen op de unieke rol van de VRT in de samenleving en om alle stakeholders dichter te betrekken bij de strategie van de publieke omroep’, aldus een persbericht.

Mediaspecialiste Donders is vandaag al goed bekend met de VRT. Ze werd door het overheidsbedrijf ingehuurd om de nieuwe beheersovereenkomst met de Vlaamse regering, die volgend jaar van kracht wordt, te helpen onderhandelen. Ook bij de onderhandelingen over de vorige twee beheersovereenkomsten zat ze mee aan tafel.

Als directeur Publieke Omroep zal ze ook mee waken over de correcte naleving van die overeenkomst en de contacten daarover met de stakeholders, zoals politiek en commerciële mediabedrijven, onderhouden.

Voorzitter

Die taken waren tot nu toe niet aan één persoon toegewezen, maar kwamen in de praktijk minstens gedeeltelijk toe aan de voorzitter van de VRT, Luc Van den Brande (CD&V). Die laatste kwam de jongste maanden sterk onder vuur te liggen wegens zijn rol in het conflict dat vorige winter uitbrak aan de top van de VRT, tussen ex-CEO Paul Lembrechts en directeur Media & Productie Peter Claes.

Donders wordt met de benoeming lid van het directiecollege van de VRT. Omdat het om een nieuwe functie gaat, wordt daar niemand anders vervangen. Voor een stuk neemt Donders wel de taken over van de vroegere directeur Strategie. Die functie werd tot 2018 waargenomen door Lut Vercruysse. Na haar pensionering werd er echter geen vervanger benoemd.

Mediabeleid

Donders studeerde in 2005 af als master in de communicatiewetenschappen aan de VUB, waar ze vandaag professor in de communicatiewetenschappen is. Ze doceert vakken rond mediabeleid, media-economie en journalistiek. Haar doctoraat en verschillende van haar onderzoeken focussen op de publieke omroep, de wisselwerking tussen mediabeleid en economie en de opkomst van de platformeconomie.