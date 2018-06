VRT krijgt deontologische code voor gokreclame

Minister van Media Sven Gatz betreurt dat bij de WK-match België-Panama gokreclame werd uitgezonden op de VRT. Hij heeft de openbare omroep opdracht gegeven een deontologische code uit te werken.

Dat zei de minister donderdag in het Vlaams Parlement. ‘Ik wil niet ingrijpen in de autonome bedrijfsvoering van de VRT, maar die autonomie gaat ook gepaard met een zekere verantwoordelijkheid’, zei Sven Gatz (Open VLD). ‘De openbare omroep zou moeten weten dat reclame voor gokken en weddenschappen bij sportevenementen gevoelig ligt en zeker op uren dat ook kinderen naar het WK kijken.’

Het toenemend aantal gokreclames in het straatbeeld en op de VRT ligt onder vuur nu blijkt dat met het WK voetbal de online gokactiviteiten in ons land fel is toegenomen. ‘De openbare oproep heeft een zekere voorbeeldfunctie’, zegt Vlaams parlementslid Imade Annouri, die voor Groen een voorsteldecreet indiende om gokreclame op de VRT te verbieden.

‘Als je het verwoestend effect ziet van gokverslavingen, lijkt het me niet de taak van de openbare omroep om gokken aan te moedigen op radio en televisie’, zegt Annouri. Hij krijgt daarmee bijval van de Vlaamse meerderheidspartijen N-VA en CD&V.

N-VA en CD&V voorstander van verbod

‘Voor ons is een verbod zeker bespreekbaar’, zegt N-VA-parlementslid Wilfried Vandaele. ‘Om te beginnen voor de openbare omroep, omdat we daarop het meeste vat hebben, maar wat ons betreft mag een verbod ook ruimer gaan.’

Ook CD&V vindt een verbod voor de VRT opportuun. ‘De budgetten die Vlaanderen investeert in preventie en hulpverlening voor gokverslaafden zijn verwaarloosbaar als je dat vergelijkt met de enorme bedragen die de gokindustrie in reclame pompt’, zegt Vlaams parlementslid Karin Brouwers. ‘Het is ongelofelijk hoe de gokindustrie onze media en de sportwereld in een financiële wurggreep houden.’

Gatz houdt boot af

Maar Gatz wil niet te voortvarend optreden tegen de VRT. ‘De voorbeeldfunctie van de VRT mag nog aangescherpt worden’, zegt Gatz. ‘Ik heb dan ook opgedragen om op korte termijn werk te maken van een code over ethiek in de reclamevoering van het bedrijf. Een blinde kan zien dat gokbedrijven de jongste jaren meer aanwezig zijn in de maatschappij en dat dat aanleiding geeft tot problemen. Maar de VRT moet niet alleen de kastanjes uit het vuur halen voor een moeilijke maatschappelijke problematiek. Als we regels uitvaardigen, moeten die voor iedereen gelden.’

Gatz benadrukte dat de federale overheid bevoegd is voor consumentenbescherming. In de federale regering staat een wetsontwerp in de steigers om gokreclame strenger te reguleren. Tijdens programma’s gericht op minderjarigen zouden geen gokreclames meer vertoond mogen worden en gokbedrijven zouden voor 20 uur ook geen reclame meer mogen maken voor online weddenschappen.