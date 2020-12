VRT moet meer inkijk geven in contracten met vedetten

De VRT moet voortaan in haar jaarverslag meer transparantie bieden over dure exclusiviteitscontracten.

In haar jaarverslag zal de VRT geen volledige opsomming van alle contracten moeten geven, maar wel een globaal bedrag vermelden van alle exclusiviteitsvergoedingen die op jaarbasis zijn betaald aan schermgezichten en radiostemmen. Ook moet de VRT vermelden hoeveel van die contracten de 250.000 euro overschrijden.

De nieuwe verplichting staat in een bijgewerkte ontwerptekst van de beheersovereenkomst tussen de VRT en de Vlaamse regering, die de redactie kon inkijken. Het gaat nog niet om een finale tekst, maar de verplichting werd wel toegevoegd in vergelijking met een eerdere uitgelekte versie.

De publicatieverplichting komt na een periode waarin de openbare omroep veel kritiek kreeg over het gebrek aan transparantie over de vergoedingen aan vedetten. Een doorlichting door Audit Vlaanderen wees uit dat soms aparte consultancyvergoedingen werden betaald boven op het eigenlijke contract. ‘Constructies om te maskeren hoeveel iemand werkelijk verdient, kunnen niet', zei Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) daarover vorige maand in De Tijd.

Nieuwssite

In de nieuwe ontwerptekst van de beheersovereenkomst werden ook enkele gevoelige passages bijgestuurd of uitgebreid. De oude eis van de krantenuitgevers dat de VRT op haar nieuwssite de klemtoon moet leggen op audio en video in plaats van geschreven tekst wordt in een duidelijk streefcijfer gegoten: ‘minstens 55 procent van de items’ moeten ‘duidelijk gerelateerd (zijn) aan audio- en/of video-aanbod’, staat er. Daarbij worden items over geschiedenis, cultuur, wetenschap en factchecks niet meegerekend.

