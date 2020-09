VRT-topman krijgt dekking na opstootje onder bestuurders

Gelekte mails van enkele VRT-bestuurders bezorgden de kersverse CEO vrijdag zijn eerste gênante moment. De Vlaamse meerderheidspartijen sloten snel de rangen.

Frederik Delaplace is nog geen vijftig dagen CEO van de openbare omroep en mag al een eerste politiek brandje blussen. De krant De Standaard pakte vrijdag uit met intern mailverkeer van de raad van bestuur van de VRT, waaruit blijkt dat enkele bestuurders zich gepasseerd voelen door de directie.

De commotie heeft te maken met de deals die de VRT afsloot met het begin deze week gelanceerde commerciële streamingplatform Streamz, een joint venture van DPG en Telenet. De VRT heeft enkele programma’s, onder meer de nieuwe fictieserie 'Black-Out', tegen een licentievergoeding beschikbaar gesteld op dat betalende platform. Enkele bestuurders, onder wie Open VLD-raadslid Dirk Sterckx, schreven in een mail dat ze van die deals niet op de hoogte waren en dat ze die vooraf hadden moeten goedkeuren.

Delaplace zelf ontkende tegenover De Tijd dat er commotie is in de raad van bestuur. Volgens onze informatie is de samenwerking met Streamz wel degelijk ter sprake gekomen in contacten met de raad van bestuur, zonder dat evenwel sprake was van een formele goedkeuring of het geven van een volmacht.

Bovendien was de deal pas rond 24 uur voor de persconferentie waarop Streamz gelanceerd werd, zegt Delaplace. De CEO geeft wel toe dat ‘de communicatie misschien beter had gekund’. Alle bestuurders hebben intussen een uitgebreide nota over de samenwerking gekregen, die maandag besproken wordt.

Dalle

Minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) had donderdag in het Vlaams Parlement al laten verstaan dat er voor hem geen probleem is. Volgens Dalle is de raad van bestuur bevoegd voor strategische partnerships, maar vallen licentiedeals daar niet onder. De meerderheidspartijen sloten zich daar vrijdag bij aan. ‘We kunnen ons allemaal vinden in de uitleg van Dalle dat het om een commerciële en geen strategische beslissing gaat’, zei Vlaams Parlementslid Marius Meremans (N-VA).

Het opstootje aan de VRT-top, dat volgens insiders veroorzaakt werd door een lek uit extreemrechtse hoek, neemt even de schijnwerpers weg van de kern van de kritiek: mag de openbare omroep films en series die met belastinggeld gemaakt zijn eerst - als 'preview' - aanbieden op een commercieel streamingplatform alvorens ze via het open net uit te zenden?

Ook hier is het antwoord vanuit de politiek - de meerderheid en een deel van de oppositie - overwegend positief, zij het dat sommigen er voorwaarden bij stellen, zoals meer financiële transparantie en het zo kort mogelijk houden van de periode tot de uitzending op het open net. ‘Het klopt ook niet dat belastingbetalers twee keer moeten betalen. Ze doen dat alleen als ze daar zelf voor kiezen’, klinkt het.

Ook valt bezorgdheid te horen omdat de bewegingsruimte van de VRT al te veel beperkt zou worden ten voordele van Streamz. Vooral de positionering van VRT NU, het gratis streamingplatform van de openbare omroep, kan nog tot discussie leiden.

DPG en Telenet vinden dat de VRT haar topfictie niet mag voorbehouden voor VRT NU. Zij lobbyen om alle sterke Vlaamse content op Streamz te bundelen, om zo weerwerk te bieden tegen Amerikaanse spelers als Netflix en Disney. Dalle gaat daar tegenin en verklaarde al vaak dat VRT NU nog meer middelen moet krijgen. Die financiering wordt een van de aandachtspunten in de pas opgestarte onderhandelingen over de nieuwe beheersovereenkomst van de VRT, die volgend jaar moet ingaan.

Lobby

Tim Raats, mediaprofessor aan de VUB, vindt niet dat de VRT gehinderd mag worden om haar eigen digitale strategie uit te bouwen. ‘De openbare omroep moet alle kansen krijgen om online te gaan, dat is de toekomst. Het is keihard lobbywerk van DPG om te eisen dat VRT NU enkel een catch-upkanaal mag zijn. De openbare omroep moet kunnen investeren in bijvoorbeeld documentaires en kortfilms, wat complementair kan zijn met het aanbod van Streamz. Anders valt ook bij het bieden op buitenlandse reeksen de concurrentie weg’, zegt hij.

De openbare omroep moet alle kansen krijgen om online te gaan, dat is de toekomst. Tim Raats Mediaprofessor VUB

Te veel gewicht geven aan één speler houdt ook gevaren in voor de 60 Belgische productiehuizen, waarschuwt Raats. Als er geen concurrentie meer is in de bestellingen van previews kan Streamz als enige de prijs bepalen.

Dezelfde bezorgdheid valt te horen in de productiesector zelf. ‘Minister Dalle moet op zijn hoede zijn. Die previews mogen niet structureel naar Streamz gaan. Anders zullen Telenet en DPG de prijs per productie naar beneden halen’, zegt een producent die zijn naam niet in de krant wil.