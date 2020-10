VRT-topman krijgt opdracht om ‘stal uit te mesten’

CEO Frederik Delaplace krijgt van zijn bestuurders de opdracht om snel en grondig het financieel bewustzijn en de interne controles bij de VRT aan te scherpen.

De raad van bestuur van de VRT geeft topman Frederik Delaplace de opdracht om de aanbevelingen uit een nieuw auditrapport over de openbare omroep ‘concreet en volledig’ uit te voeren. De bestuurders vragen in de eerste plaats een ‘correcte toepassing van de wet op de overheidsopdrachten, een sterk en adequaat organisatiebeheer en aanscherping van het integriteitsbesef’.

Het bewuste verslag van Audit Vlaanderen werd vrijdag bezorgd aan een kransje van een twintigtal mensen, onder wie Delaplace zelf, minister van media Benjamin Dalle (CD&V) en minister-president Jan Jambon (N-VA). De VRT-bestuurders kregen maandag tijdens een urenlange vergadering tekst en uitleg door de administrateur-generaal en de manager-auditor van Audit Vlaanderen.

Naar de exacte inhoud van het rapport blijft het evenwel raden. De naam van Peter Claes, de intussen ontslagen directeur Media & Productie, zou er meermaals in vermeld worden. Maar volgens een bron beperkt het probleem zich niet tot hem. Ook andere topmanagers zouden het niet altijd even nauw nemen met de deontologische regels bij het plaatsen van bestellingen of het sluiten van contracten.

Stal uitmesten

Delaplace moet nu het momentum grijpen om ‘de stal uit te mesten’ en een nieuwe cultuur te installeren, zo valt te horen. ‘Hij moet de hele directie voor haar verantwoordelijkheid plaatsen. En hij heeft ook laten verstaan dat hij dat serieus zal nemen.’ Delaplace zelf wilde maandag geen commentaar kwijt.

Een van de eerste concrete maatregelen zou zijn dat er een opwaardering komt van de interne auditfunctie bij de VRT. Minister Dalle zegt in een reactie ook dat hij alle aanbevelingen uit het rapport bindend wilt maken door ze op te nemen in de nieuwe beheersovereenkomst met de VRT, die momenteel onderhandeld wordt.

Het bewuste auditrapport wordt vanaf dinsdag ook ter inzage gesteld van het Vlaams Parlement, maar onder strikte voorwaarden. Er zullen geen namen in staan, en het wordt de parlementairen verboden om kopies te nemen of nota’s te maken. Verschillende parlementsleden hadden daarom gevraagd.

Van geen kwaad bewust

Bij het personeel van de VRT leven intussen grote vragen over de mogelijke gevolgen van de audit, die onder meer problemen signaleert rond ‘contractbeheer en -opvolging’. ‘Ik maak me een beetje zorgen dat men nu misschien werknemers gaat aanpakken die zich van geen kwaad bewust zijn’, zegt Carlos Van Hoeymissen van de christelijke vakbond ACV.

‘Als je de regels heel strikt volgt en altijd de goedkoopste leverancier kiest, koop je soms slecht materiaal aan. We hebben daar in het verleden al een aantal slechte ervaringen mee gehad, zoals camera’s die niet ergonomisch zijn. Ik hoop dat het niet over dergelijke zaken gaat.’

Een andere personeelsbron hekelt de onduidelijke communicatie over de draagwijdte van de problemen. ‘Als het alleen over Peter Claes en een paar vertrouwelingen gaat, moet men dat ook zeggen. En als het breder verspreid zit, vraag ik me eerlijk gezegd af wat we gemist hebben. De budgetten worden hier al jaren heel strak gehouden.’