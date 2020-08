VUB overweegt juridische stappen in zaak-Reuzegom

De Vrije Universiteit Brussel overweegt juridische stappen. Een student is in verdenking gesteld voor zijn betrokkenheid bij de fatale doop van de studentenclub Reuzegom.

Eind juli maakte het parket van Hasselt bekend dat het de vervolging van 18 Reuzegom-leden vraagt. Ze waren aanwezig bij de doop die de student burgerlijk ingenieur Sanda Dia het leven kostte. De meeste leden studeren aan de KU Leuven.

Nu blijkt echter dat ook een VUB-student bij de doop betrokken was. Het is de tweede Brusselse student - na een van de twee schachten die met Dia gedoopt werden en die niet in verdenking is gesteld - die bij de doop aanwezig was.

De student die nu betrokken blijkt, wordt wel vervolgd. De VUB bekijkt 'of en welke' juridische stappen de universiteit zet, al is niet duidelijk wat die inhouden en tegen wie ze gericht zijn. Een tuchtprocedure is niet aan de orde.

Enkele dagen geleden werden privégegevens van de betrokkenen gelekt op het internet. Volgens de verklaring van de universiteit vernam ze pas onlangs dat een student van haar voorwerp uitmaakte van het gerechtelijk dossier.