VUB schakelt naar code rood

De Vrije Universiteit Brussel schakelt over naar code rood, met bijna volledig afstandsonderwijs. Bovendien is rector Caroline Pauwels opgenomen in het ziekenhuis nadat haar coronaklachten verergerden.

De Brusselse universiteit heeft besloten om vanaf maandag over te schakelen op code rood, waardoor bijna al het onderwijs op afstand doorgaat. Dat meldt de universiteit woensdag. Twee weken geleden had de universiteit al gecommuniceerd zich voor te bereiden op een mogelijke verstrenging als de overheid dat zou vragen. Door de verslechterende situatie gaat de universiteit nu zelf over op code rood.

Werkcolleges die moeilijk te digitaliseren vallen, kunnen wel nog op de campus doorgaan. In navolging van de UGent en de UAntwerpen lijkt het dus eerder om een code rood 'light' te gaan. Volgens de draaiboeken die de universiteiten deze zomer opstelden, kunnen in code rood alleen nog labo's en practica op de campus doorgaan. Hoorcolleges gebeuren voortaan wel volledig digitaal.

Daarnaast wordt voorrang gegeven aan eerstejaars. Hun praktische lessen en oefensessies worden nog zo veel mogelijk fysiek gegeven. Ook kwetsbare en internationale studenten kunnen rekenen op extra voorzieningen.

Ziekenhuisopname