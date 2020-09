VUB start tuchtprocedure tegen Reuzegom-student

De VUB start een interne orde- en tuchtprocedure tegen een student die genoemd wordt in het dossier rond de fatale doop van de studentenclub Reuzegom. Dat meldt de Brusselse universiteit.

'Het is voor de VUB belangrijk om te weten of er strafrechtelijke feiten ten laste gelegd worden tegen de VUB-student die betrokken zou zijn in het gerechtelijk dossier. Hierbij wil de Vrije Universiteit Brussel de rechten van alle betrokkenen respecteren en dus juridisch en procedureel correct handelen. De universiteit start een intern tuchtrechtelijk onderzoek', klinkt in het persbericht.

Het gaat om een student die in verdenking is gesteld naar aanleiding van de fatale doop van de studentenclub Reuzegom. Eind juli vroeg het parket van Hasselt de vervolging van 18 leden voor hun betrokkenheid bij de gruwelijke doop die student burgerlijk ingenieur Sanda Dia het leven kostte. Komende vrijdag spreekt de raadkamer zich uit over de doorverwijzing naar de correctionele rechtbank.

Burgerlijke partij?

Hoewel de meeste Reuzegom-leden aan de KU Leuven studeren, was eerder al bekend geraakt dat een van de jongens die zich tegelijk met Dia liet dopen een VUB-student was. Uit privégegevens van de clubleden die drie weken geleden lekten op het internet is gebleken dat ook een andere VUB-student bij Reuzegom zat.

Een paar dagen later berichtte de universiteit dat ze zou bekijken 'of en welke' juridische stappen ze kon zetten. Het was toen nog onduidelijk in welke vorm dat zou zijn, maar een tuchtprocedure was toen niet aan de orde. Volgens de verklaring vernam de universiteit pas onlangs dat de student voorwerp uitmaakte van het gerechtelijk dossier.