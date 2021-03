Vaccinatiecampagne kost Vlaanderen 200 miljoen euro

De Vlaamse steden en gemeenten konden er gerust in zijn dat ze na de vaccinatiecampagne niet met een financiële kater wakker zouden worden, zei minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) in januari. Elke cent voor de huur van een gebouw of tent, administratie, IT-systemen of beveiliging zou de Vlaamse regering vergoeden.