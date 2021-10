Vakbonden beloven ‘harde acties’ tegen aanpassingen Vlaams ambtenarenstatuut

De socialistische en de liberale vakbond voor het overheidspersoneel zijn niet te spreken over de beslissing van de Vlaamse regering om enkel nog personeel met een contractuele arbeidsovereenkomst aan te nemen.

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers maakte vorige vrijdag bekend dat vanaf 1 januari 2023 de Vlaamse overheid alleen nog personeelsleden met een contractueele arbeidsovereenkomst worden aangeworven. De beslissing kadert volgens hem in de ‘modernisering en opwaardering van het Vlaamse personeelsstatuut’.

De socialistische vakbond ACOD en het liberale VSOA zijn niet te spreken over deze beslissing. ‘Wat minister Bart Somers en de Vlaamse regering bedoelen, is de afschaffing van het ambtenarenstatuut’, fulmineren ze zaterdag. Eerder hadden beide vakbonden tegen de plannen van de regering al een stakingsaanzegging ingediend.

De twee bonden zullen nu alle personeelsleden informeren en kondigen ook harde acties aan. ‘Na die informatiesessies zullen we zien tot welke acties we precies overgaan. We zullen het hele register opentrekken’, zegt Chris Moortgat van de ACOD. De bonden kregen zaterdag van het kabinet-Somers wel een uitnodiging voor een gesprek.