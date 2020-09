Vakbonden en werkgevers vragen Vlaamse relance

De Vlaamse vakbonden en werkgevers hopen dat ze met de Vlaamse regering deze maand nog een akkoord kunnen sluiten over een relanceplan. Minister-president Jan Jambon (N-VA) zou daar dan in de Septemberverklaring, de beleidsverklaring voor het nieuwe parlementaire jaar, later deze maand moeten mee uitpakken.

Ze schrijven dat in een open brief. 'Het zijn bovendien vooral de ondernemingen, zelfstandigen en werknemers die de relance in de (nieuwe) realiteit zullen moeten waarmaken. Een akkoord tussen sociale partners en de Vlaamse regering geeft de relance meer kracht en vaart want de Vlaamse sociale partners vertegenwoordigen bijna twee miljoen werknemers en werkzoekenden en ca. 150.000 ondernemers, bedrijven en organisaties in Vlaanderen.'