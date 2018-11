Van Cauter trekt kandidatuur in voor gouverneurschap

Nieuwe wending in de heisa rond de benoeming van een nieuwe Oost-Vlaamse gouverneur. Carina Van Cauter, de kandidaat van Open VLD, gooit de handdoek in de ring. De vraag is nu of daarmee de weg open ligt voor Wim Leerman, die de voorkeur genoot van de N-VA.

In een verklaring zegt Van Cauter dat ze zich uit liefde voor Oost-Vlaanderen kandidaat had gesteld voor de post van Oost-Vlaams gouverneur. Maar de Open VLD-politica is ontgoocheld over het verloop van de procedure. 'Er waren duidelijke spelregels afgesproken, maar die zijn blijkbaar onderweg plots veranderd. Daarenboven meende men mij ook nog eens persoonlijk in diskrediet te moeten brengen', klinkt het.

'Dit is niet mijn aanpak. Daarom heb ik, met pijn in het hart, beslist om mijn kandidatuur als gouverneur voor Oost-Vlaanderen terug te trekken', aldus Van Cauter.

De Open VLD-politica zegt verder dat ze maar 'één wens' heeft en dat is dat Oost-Vlaanderen 'een gouverneur krijgt die deze rol met even veel passie en liefde invult als ik dat had willen doen. Oost-Vlaanderen verdient dat.' Van Cauter wil verder geen verklaringen afleggen over haar beslissing.

Spanning

De benoeming van een nieuwe gouverneur leidde de voorbije dagen tot scherpe woordenwisselingen in de Vlaamse regering.

Open VLD voerde een verbeten strijd om het liberale Kamerlid Carina Van Cauter tot gouverneur van Oost-Vlaanderen te bombarderen. Zeker nadat de liberalen aan de kant zijn geschoven in het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen, waar de N-VA en Groen elkaar hebben gevonden, gaat het hard tegen onzacht.

Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten was in alle staten, nadat in De Tijd de scores van de kandidaat-gouverneurs op de testen door het onafhankelijke selectiebureau waren gelekt. ‘In de privé zou dat een reden zijn om heel de procedure kaduuk te laten verklaren’, haalde Rutten uit.

Uit de selectieprocedure blijkt dat Van Cauter minder goed scoorde dan Wim Leerman, de directeur van de stad Aalst. Hij kwam als beste kandidaat uit de selectieprocedure en is door minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) voorgedragen.

Beschadigingsoperatie

Volgens Rutten was er sprake van een ‘beschadigingsoperatie’ van Van Cauter. Ze hekelde dat de perceptie werd gecreëerd dat Open VLD vragende partij was voor een objectieve procedure, maar nu een ‘platte politieke benoeming’ wou doorvoeren, zoals Homans nog eens letterlijk uithaalde.

Rutten meende dat een loopje werd genomen met de procedure. Er was voorzien dat het selectiebureau op basis van een beoordeling van de managementkwaliteiten een shortlist zou maken. Daarna zou de Vlaamse regering een keuze maken. De Vlaamse regering zou de competenties van de kandidaten om te kunnen werken met de lokale besturen en de Vlaamse en het federale bestuursniveaus beoordelen.

Dat laatste was volgens Rutten aan bod gekomen, toen 15 kandidaten van de shortlist door de topministers van de Vlaamse regering zijn gehoord. Daaruit bleek volgens Rutten dat Van Cauter beter scoorde dan Leerman, wat Homans betwist. Die laatste wilde dinsdag niet ingaan op de inhoud van de gesprekken, maar zegt dat ze ook erna haar voordracht heeft aangehouden. Homans wees er ook op dat de interviews er alleen zijn gekomen op vraag van Open VLD en dat ze geen deel uitmaken van de officiële selectieprocedure.

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) betreurde ‘de heisa over een proces dat gedepolitiseerd zou moeten zijn’.

Handdoek in de ring

Op de vraag wat er gebeurt als Van Cauter geen gouverneur wordt, antwoordde Rutten in het Radio 1-programma ‘De ochtend’ nog duidelijk dat ‘er dan geen gouverneur’ zal zijn.

Dinsdagavond liet Van Cauter aan Belga weten dat ze de handdoek in de ring gooit. De vraag is wat er nu zal gebeuren. Kiest de Vlaamse regering toch voor Leerman? Of blijft de waarnemende gouverneur, die de Vlaamse regering ondertussen heeft aangeduid, nog even op post? ‘Op 1 februari 2020 vertrek ik normaal met pensioen. Het gaat een moeilijke taak worden, maar we maken er het beste van’, zei de 63-jarige Didier Detollenaere al in een reactie voor Van Cauter bekend maakte dat het voor haar niet meer hoeft.

'We betreuren hoe dit allemaal gelopen is', luidt het bij het kabinet van Vlaams viceminister-president Bart Tommelein (Open VLD). 'Dit is anti-reclame voor de politiek.' De liberalen willen het verder verloop van de discussie binnen de regering voeren.

