Van Dijck dient klachten in tegen P-magazine en journalist

Van Dijck nam op 11 juli ontslag als parlementsvoorzitter, nadat P-magazine een artikel had gepubliceerd waarin hij ervan werd beschuldigd uitkeringsfraude te hebben gepleegd met een prostituee ('escorte Lynn'). Van Dijck hield vol dat hij 'nooit iets heeft gedaan dat tegen de wet ingaat'. 'Wij beschikken over de nodige stukken om dat aan te tonen', voegde zijn advocaat Walter Damen toe.

Volgens Leentje Verhalle, de echtgenote van Van Dijck, werd een klacht tegen P-magazine voorbereid. Die is er nu dus. Het is zelfs een dubbele klacht geworden. 'Beide zijn neergelegd in het kader van de valse berichtgeving en mails die de jongste weken zijn gepubliceerd', staat in een mededeling van het advocatenkantoor.