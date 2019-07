Van Dijck hekelt stugge houding PS

Vlaams Parlementsvoorzitter Kris Van Dijck (N-VA) heeft vandaag gespeecht in het Brusselse stadhuis ter gelegenheid van de Vlaamse feestdag. Hij hekelde daarin de weigerachtige houding van de PS om federaal met de N-VA te spreken, maar zoekt ook toenadering.

Het past niet dat in een nieuwe federale regering maar een minderheid van de Vlaamse bevolking zou vertegenwoordigd zijn. Kris Van Dijck (N-VA) Vlaams Parlementsvoorzitter

De N-VA'er zet in de toespraak voor de 11 juliviering enkele sterke punten van Vlaanderen in de verf. 'Vlaanderen is de motor van een welvarende federale staat.' Die grote welvaart brengt volgens Van Dijck wel verantwoordelijkheid met zich mee. 'Wij zijn aan onze naaste buren (Wallonië en Brussel) solidariteit verplicht. In ruil voor die solidariteit mag de ene partner politieke verantwoordelijkheid en respect vragen aan de andere.'

Ingangsexamen geneeskunde

Hij verwijst naar het ingangsexamen voor de opleiding geneeskunde. Ondanks afspraken over het aantal uit te reiken RIZIV-nummers voerden de Franstaligen het ingangsexamen geneeskunde niet in. Vlaanderen deed dat wel. Daardoor studeren er al jarenlang meer studenten geneeskunde af in Franstalige België dan er RIZIV-nummers beschikbaar zijn. 'Heel wat Vlaamse jongeren zagen hun droom gefnuikt. Franstaligen niet. Dat is niet ernstig!'

'De weigering om te spreken met de andere taalgemeenschap of met haar grootste politieke vertegenwoordiging is een contraproductief zwaktebod', stelt Van Dijck. Daarmee hekelt hij de weigerachtige houding van de PS om federaal met de N-VA te spreken.

Toenadering

'Vlaanderen moet een belangrijke stem in het kapittel hebben bij het uittekenen van een performant, productief en sociaal federaal beleid voor heel ons land. Het past dan ook niet dat in een nieuwe federale regering maar een minderheid van de Vlaamse bevolking zou vertegenwoordigd zijn', stelt Van Dijck.

Maar hij zoekt ook toenadering tot de Franstalige partijen. 'Vlaanderen moet rekening houden met de gevoeligheden van de andere taalgroep en ermee praten. Openhartig en onbevangen overleg aangaan is ook een vorm van verantwoordelijkheid.'

Alcoholincident

Al diegenen die ijveren voor verkeersveiligheid zullen in mij een politieke bondgenoot vinden. Kris Van Dijck (N-VA) Vlaams Parlementsvoorzitter