Kris Peeters bevestigt mail van Van Dijck over uitkering vrouw

Uit mailverkeer, vrijgegeven door ex-minister van Werk Kris Peeters (CD&V), blijkt dat N-VA'er Kris Van Dijck tussenkwam in een dossier rond een failliet bedrijf in het hartje van de Antwerpse rosse buurt.

Vlaams parlementsvoorzitter Kris Van Dijck (N-VA) moest meteen na zijn speech op de Vlaamse feestdag 11 juli als een dief in de nacht wegsluipen uit het Brussels stadhuis. Van Dijck nam later ontslag. De bal ging aan het rollen nadat P-Magazine beweerde dat Van Dijck via minister van Werk Kris Peeters (CD&V) een escortmeisje frauduleus een uitkering probeerde te bezorgen. Van Dijck zou zijn tussengekomen om de dame 27.000 euro te betalen uit het overheidsfonds FSO, dat werknemers vergoedt na het faillissement van hun bedrijf. Ze zou uiteindelijk 5.240 euro hebben gekregen.

Mailverkeer

Van Dijck ontkent de aantijgingen. 'Ik heb nooit iets gedaan dat tegen de wet ingaat', klinkt het. Kris Peeters (CD&V), intussen niet langer minister van Werk maar Europees parlementslid, gaf later op de dag het mailverkeer met Van Dijck vrij. Daaruit blijkt dat de N-VA'er Kris Peeters op 20 november 2014 direct contacteerde over een dossier bij het Fonds Sluitingen Ondernemingen (FSO).

Van Dijck verwijst in de aanhef ook naar telefonisch contact dat hij een paar weken eerder met Peeters had over de zaak. 'De vrouw in kwestie heeft nog een groot bedrag (+/- 25.000 euro) te goed van haar vorige werkgever wiens bedrijf ondertussen failliet is (E-Media, zaakvoerder Kurt Scheers) en zit als alleenstaande moeder in een precair financiële situatie.' Van Dijck verwijst ook naar een vonnis van de arbeidsrechtbank en naar telefonisch contact dat hij had met het FSO. 'Blijkbaar was haar dossier niet volledig, terwijl er anderzijds al een zekere goedkeuring was. De ontbrekende gegevens zouden ondertussen ook door haar raadsman aangetekend overgemaakt zijn.'

Van Dijck vraagt of er wat vaart achter gezet kan worden. 'Ik ben er mij van bewust dat de procedure correct moet verlopen. Maar indien dit het geval is, is de vraag dat er enige spoed kan zijn, gelet dus op die moeilijke financiële situatie van betrokkene', klink het. Van Dijck onderschrijft de mail met zijn titel van burgemeester van Dessel en Vlaams volksvertegenwoordiger.

Van Dijck kreeg op 23 maart 2015 een officiële reactie van Kris Peeters. Hij gaf ook die mail vrij. Daarin staat dat, na contact met het FSO, het dossier van de vrouw in kwestie intussen afgesloten is en het verschuldigde bedrag op 12 december 2014 betaald is. 'In dit dossier hebben we info gevraagd aan het Fonds voor Sluiting Ondernemingen, zoals dat voor elk ander dossier gebeurt. Er is is dus geen inhoudelijke tussenkomst geweest', laat Peeters in een officiële reactie weten.

In het mailverkeer staat niet voor wie Van Dijck precies tussenkomt. Haar naam is in het FSO-document dat Peeters vrijgaf, onherkenbaar gemaakt. Volgens P-Magazine is 'Escort Lynn', rond wie de affaire draait, tewerkgesteld bij E-Media, waar Van Dijck in zijn mail met Peeters naar verwijst. Dat bedrijfje ging twee jaar na oprichting in 2012 alweer op de fles, blijkt uit de gegevens van dataleverancier Graydon.

Websites en fotoreportage

E-Media blijkt een commanditaire vennootschap. Dat is een bedrijfsvorm waar weinig verplichtingen aan vasthangen. Ze heeft als voordeel dat een erg laag startkapitaal volstaat en dat eigenaars als ‘stille vennoot’ onzichtbaar blijven. E-Media had, volgens de oprichtingsakte, tot doel om onder meer websites te beheren, fotoreportages te verkopen, en feesten te organiseren. Het bedrijf werd gevestigd in een appartement op het Koningin Astridplein voor het Antwerpse Centraal Station. Van enige activiteit van het bedrijf is online niks terug te vinden. Er is enkel 1.000 euro startkapitaal in gestort.

Bekende oprichters zijn Kurt Scheers uit Heist-op-den-Berg - wiens naam Van Dijck bij Peeters laat vallen - en Jozef Lavrijsen uit Lommel. Die laatste overleed in 2014. Over beide mannen is quasi geen publieke informatie terug te vinden. Wel bekend is dat E-Media eind 2013 zijn zetel verhuisde naar de Oudemansstraat 7, het hartje van de rosse buurt in het Antwerpse Schipperskwartier. Nog volgens Graydon werd E-Media vier keer gedagvaard door de RSZ, vooraleer de vennootschap in oktober 2014 in faling ging. Dat gebeurde al een eerste keer in het voorjaar van 2013, ruim een half jaar na oprichting. Het is niet terug te vinden wie bij het bedrijf tewerkgesteld was. Maar Kris Peeters bevestigt dus wel dat de dame voor wie Van Dijck tussenkwam, bij E-Media werkte.

De N-VA gelooft dat Van Dijck niets onwettigs deed. 'Hij heeft ons ervan overtuigd dat hij alleen de intentie had iemand te helpen door de administratieve mallemolen. Verder is nooit iets onwettigs gebeurd. Bovendien gaat het over feiten van 4,5 jaar geleden. Kris ging toen door een persoonlijk moeilijke periode, een periode die nu plots naar boven komt', zegt Vlaams N-VA-fractieleider Matthias Diependaele.