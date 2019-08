Van Grieken: 'Ik wacht op seintje van De Wever'

'De komende periode is cruciaal en dit hoeft eigenlijk niet zo lang te duren', zo zegt Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken aan VTM Nieuws.

Zowel zaterdag als zondagmorgen bleef het stil rond de Vlaamse formatiegesprekken.

In een gesprek met VTM Nieuws vraagt Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken nu dat er snel duidelijkheid komt vanuit het kamp van Vlaams formateur en N-VA-voorzitter Bart De Wever. 'Ik wacht nog steeds op een seintje van De Wever of de wil van de kiezer al dan niet gerespecteerd wordt. De komende periode is cruciaal en dit hoeft eigenlijk niet zo lang te duren.'

Volgens Van Grieken zijn er twee opties voor de lange stilte: 'Ofwel probeert De Wever alles uit de kast te halen om Vlaams Belang aan boord te houden ofwel blijkt het moeilijk tussen De Wever en de andere partijen om tot een akkoord te komen.'

Trekker overhalen

De Wever liet niet in zijn kaarten kijken, alsnog Van Grieken. 'De gesprekken met Bart De Wever zijn steeds in een zeer constructieve sfeer verlopen, en ik hoop niet dat hij de voorbije tijd een toneeltje gespeeld heeft. Wij hebben ons altijd constructief opgesteld om ons programma te kunnen omzetten naar een regeerakkoord.'

Op haar Facebookpagina slaat de partij wel een andere toon aan. Het plaatste er vrijdag berichten met een foto van De Wever omringd door christendemocratische, liberale en socialistische kopstukken. 'De bevolking wil échte verandering, geen coalitie van verliezers', was de begeleidende boodschap. Het pusht die berichten ook als advertenties.

Dat bewijst dat de knop is omgedraaid. Officieel is de partij nog altijd in de race om toe te treden tot de Vlaamse coalitie. Maar het Vlaams Belang weet al langer dat de oppositie wacht. De partij hield zich tot nu in om De Wever te verplichten zelf de trekker over te halen.

Zweeds of Bourgondisch?

De Wever hield donderdag overleg met de partijtop. Uitsluitsel zou nu pas maandag volgen. De knoop blijft: wordt het Zweeds-bis met de N-VA, Open VLD en CD&V, of gaat De Wever voor de afspiegeling van zijn bestuurscoalitie in Antwerpen? Dat Bourgondische alternatief, waarin CD&V plaats moet maken voor de sp.a, voert steeds nadrukkelijker de boventoon.

Ex-Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) houdt dit weekend in De Tijd een opvallend pleidooi voor een Bourgondische regering. Bracke draait het nadeel daarvan om in een voordeel. Die logica is ook elders in de N-VA te horen. Een regering met de N-VA, Open VLD en de sp.a heeft één zetel op overschot.

‘Niet onwerkbaar’, klinkt het bij meerdere N-VA’ers. ‘In Vlaanderen ligt sowieso veel beslissingsmacht bij de regering. In het verleden zijn vaak brede meerderheden gevonden doordat de oppositie meestemde en er zijn ook geregeld onthoudingen.’