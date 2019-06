Van Grieken: 'Kans is niet groot dat we in regering gaan zitten'

Volgens Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken is de kans klein dat zijn partij zal deelnemen aan een Vlaamse regeirng. 'We heben jammergnoeg vijf zetels te kort om met Vlaams Belang en N-VA een regering te vormen', zei hij op VTM.

Vlaams formateur Bart De Wever is al weken bezig met gesprekken met alle partijn - met uitzondering van PVDA en Groen - om een Vlaamse regering op de been te brengen. De verwachting is dat hij deze week aan de vierde gespreksronde begint. Het Vlaams Belang behoort nog altijd tot de gesprekspartners. Maar Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken gelooft niet dat zijn partij zal deeluitmaken van een Vlaamse regering. Het probleem is dat CD&V en Open VLD niet bereid zijn in een regering te stappen met het Vlaams Belang. En vermits N-VA en Vlaams Belang samen geen meerderheid hebben, ziet het er voor het Vlaams Belang niet goed uit. Van Grieken waarschuwt wel voo het geval ze aan de kant worden geschoven. 'Als ze ons buitenspel zetten, dan krijg je ongetwijfeld een revolte', aldus Van Grieken. Hij verwacht dan nog meer stemmen bij de volgende verkiezingen.