Van den Brande krijgt kritiek, maar geen ezelsstamp

De aanhoudende commotie rond VRT-voorzitter Luc Van den Brande (CD&V) straalt negatief af op de openbare omroep. CD&V en de N-VA weigeren Van den Brande voorlopig te dumpen.

Tijdens een hoorzitting voor de Mediacommissie van het Vlaams Parlement, die ruim vier uur duurde en achter gesloten deuren plaatsvond, kreeg Van den Brande donderdag een pak kritische vragen. Vooral de oppositie roerde zich, maar ook Open VLD’er Bart Tommelein was erg kritisch.

De parlementsleden verwijten Van den Brande dat hij vorig jaar cruciale informatie heeft achtergehouden voor zijn raad van bestuur, toen die moest oordelen over het ontslag van directeur Media & Productie Peter Claes. Paul Lembrechts, de voormalige CEO, had dat ontslag gevraagd omdat de werkrelatie tussen Claes en hemzelf en de andere directieleden onhoudbaar was geworden.

Luc Van den Brande was al een tijdelijk oplossing, nu is duidelijk geworden dat het een zeer tijdelijke oplossing zal zijn. Bron uit meerderheid

Toen Lembrechts zijn verzoek wilde staven met bezwarende getuigenissen tegen Claes van de andere directieleden stuitte hij op verzet van de voorzitter. Die liet niet toe dat de documenten werden voorgelegd aan het remuneratiecomité en de raad van bestuur omdat ze daar formeel niet thuishoorden.

De saga, die eerder dit jaar al te lezen stond in een reconstructie door De Tijd, werd deze week opgerakeld door Elisabeth Meuleman (Groen), de voorzitster van de Mediacommissie. Zij kreeg de bewuste getuigenissen van de VRT-directie voor het eerst onder ogen en oordeelde dat Van den Brande de mistoestanden bewust had genegeerd. Meuleman eiste zelfs het ontslag van de CD&V’er en dringt aan op een onderzoekscommissie.

Rekenhof

Tijdens de hoorzitting kregen de commissieleden voor het eerst ook een auditrapport te zien van het Rekenhof over de VRT , dat Van den Brande en Lembrechts al op 22 oktober 2019 in handen kregen. In dat rapport werden meerdere ‘tekortkomingen’ vastgesteld op de naleving van de wet op de overheidsopdrachten, evenals een gebrek aan financiële transparantie. Dezelfde gebreken kwamen aan het licht in een recent rapport van Audit Vlaanderen.

Men kan kritiek hebben op de formele uitleg van Van den Brande, maar zijn uitleg klopt wel. Karin Brouwers Vlaams parlementslid (CD&V)

Katia Segers (sp.a) verweet Van den Brande tijdens de hoorzitting dat hij meermaals kansen heeft laten liggen om de problemen bij de VRT aan te pakken. Maar de CD&V’er wimpelde die kritiek af, zoals hij al vaker deed, met het argument dat hij alleen de regels heeft toegepast en dat hem formeel gezien niets te verwijten valt. In een persbericht donderdagavond preciseerde hij nog dat ook het rapport van het Rekenhof besproken werd door het auditcomité en de raad van bestuur van 16 december vorig jaar.

De meerderheidspartijen CD&V en de N-VA vielen de VRT-voorzitter bij. ‘Men kan kritiek hebben op de formele uitleg van Van den Brande, maar zijn uitleg klopt wel’, zegt Karin Brouwers (CD&V). Bij de N-VA luidt het dat er geen 'smoking gun' is gevonden.

Opvolging

Toch beseffen ook de meerderheidspartijen dat de aanhoudende heisa rond Van den Brande het voor de VRT moeilijk maakt om het verleden af te schudden. Daarom zal er snel worden gezocht naar een oplossing. Er is sowieso een politieke afspraak dat Van den Brande tegen eind volgend jaar zal worden vervangen door een N-VA'er, maar Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) wil al begin volgend jaar werk maken van de opvolging van Van den Brande.