Vanaf begin volgend jaar metingen naar discriminatie op arbeidsmarkt

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) wil begin volgend jaar een nulmeting naar discriminatie op de arbeidsmarkt. Die voorwaarde wordt opgenomen in de sectorconvenanten.

De nulmeting moet vaststellen hoeveel discriminatie er nu op de arbeidsmarkt is per sector. Op basis daarvan moeten de sectoren actie ondernemen. Hun evolutie wordt bijgehouden in vervolgmetingen. Dat kondigde Crevits aan tijdens het actuadebat van het Vlaams Parlement rond het al dan niet doorvoeren van praktijktesten.

Als een minister binnen 24 uur een stemming van het Parlement naast zich neerlegt, vind ik dat niet serieus. Sihame El Kaouakibi Vlaams Parlementslid Open VLD

Minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) stelde dat hij voor de huurmarkt werkt aan een elektronische tool waar huurder en verhuurder elkaar ontmoeten op basis van objectieve selectiecriteria en waar vooroordelen moeten verdwijnen. Die ontmoeting gebeurt anoniem. De tool zou eerst worden ingevoerd voor de professionele immomarkt en vervolgens ook voor particuliere verhuurders.

Geen praktijktesten

Op de vraag van sp.a-Parlementslid Maxim Veys of er praktijktesten komen, kwam geen duidelijk antwoord. Het woord ligt al een week bijzonder gevoelig. Na een twist tussen Open VLD - die een versnelling hoger wil schakelen in de strijd tegen discriminatie - en de N-VA - die de term wil vermijden wegens de connotatie met heksenjachten - kwam de Vlaamse regering vrijdag tot het akkoord het woord niet meer te gebruiken en terug te grijpen naar het neutralere 'monitoringsysteem'.

Een commissie van experten moet beslissen hoe de discriminatie het best aangepakt wordt, waarna verschillende periodieke metingen worden doorgevoerd. Of dat via fictieve sollicitaties gebeurt, zoals in Antwerpen en Gent, zullen de wetenschappers moeten uitmaken. Alleen is het onduidelijk hoe de commissie precies wordt samengesteld. Pieter-Paul Verhaeghe (VUB), een expert discriminatie op de huurmarkt, liet dit weekend al verstaan dat er geen alternatief bestaat voor praktijktesten.

Open VLD

Zoals verwacht kon de oppositie de terughoudendheid van de regering niet smaken. Ook Open VLD'ster Sihame El Kaouakibi, een felle voorstander van de praktijktesten, trok opnieuw van leer. Ze had vorige week gesteld dat de resolutie van de meerderheid die ze mee had ingediend om praktijktesten vroeg. Daarop had Diependaele verklaard dat er zeker geen praktijktesten zouden komen. 'Als een minister binnen 24 uur een stemming van het Parlement naast zich neerlegt, vind ik dat niet serieus. Dat is niet alleen een slag in het gezicht van het Parlement, maar ook in het gezicht van de vele mensen die snakken naar gelijke rechten', zei ze.