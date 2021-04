Vande Lanotte: 'Sihame is onterecht aan schandpaal genageld'

Johan Vande Lanotte, die Vlaams parlementslid Sihame El Kaouakibi verdedigt in de zaak rond verdachte subsidiestromen, vindt dat de beschuldigingen op onvolledige informatie stoelen.

De voormalige sp.a-politicus en minister van Staat Johan Vande Lanotte heeft woensdag een tweede rapport gepubliceerd waarin hij de verdediging van El Kaouakibi opnam. Bij een eerste rapport in februari had hij nog ten stelligste geopperd dat El Kaouakibi geen subsidiegeld voor de vzw Let's Go Urban naar haar privébedrijven had doorgesluisd.

In tussentijd raakte evenwel het verslag van de voorlopig bewindvoerster van Let's Go Urban bekend, net als een interne audit van de stad Antwerpen. Daaruit zou blijken dat El Kaouakibi wel degelijk voor honderdduizenden euro subsidiegeld heeft afgeroomd. In zijn nieuwe rapport heeft Vande Lanotte het alleen maar over het verslag van de bewindvoerster.

Dat voorlopig bewindvoerster Annemie Moens het in haar audit over 450.000 euro aan scheefgeslagen middelen zou hebben, klopt volgens Vande Lanotte niet. Enkel voor een bedrag van 93.000 euro zou extra onderzoek nodig zijn .'Daarover weet niemand wat er echt mee gebeurd is. Het is aan de onderzoeksrechter om dat verder uit te zoeken. De rest is perfect te verklaren.'

Schandpaal

Dat ze voor 2,5 miljoen euro aan vastgoed zou bezitten, kan volgens Vande Lanotte 'niet genegeerd worden'. Maar hij werpt op dat zowat 82 procent van dat bedrag geleend is. Dat ze bij Let's Go Urban jaarlijks 100.000 euro zou opgestreken hebben, klopt volgens Vande Lanotte evenmin. Hij houdt het op een netto maandloon van 3.300 euro.