Vandermeersch, Clement en Delaplace in running voor CEO VRT

Begin dit jaar zette de Vlaamse regering de CEO van de VRT, Paul Lembrechts, aan de deur, omdat hij een etterend conflict tussen de nummer twee, Peter Claes, en de rest van het directiecomité niet goed beheerd had. In de nasleep daarvan verliet ook Claes zelf de omroep. Oud-CEO Leo Hellemans werd uit pensioen teruggeroepen om de VRT ad interim te leiden. Tegen eind juni wilde de Vlaamse regering een nieuwe CEO aanduiden.

Peter Vandermeersch was jarenlang hoofdredacteur van De Standaard, waarna hij naar Nederland verhuisde en er hoofdredacteur werd van NRC Handelsblad. Inmiddels is hij voor Mediahuis aan de slag bij het Ierse krantenbedrijf Independent News & Media (INM).

Koen Clement heeft een verleden als CEO van WPG Uitgevers, hij zetelde in het directiecomité van De Persgroep Publishing, was algemeen directeur van Magnet Magazines, algemeen directeur van De Morgen, marketing directeur van De Morgen, marketing manager bij De Persgroep en junior product manager bij Het Laatste Nieuws. Hij is begin dit jaar voorzitter geworden van de raad van bestuur van Studio 100. Hij is ook nog altijd directeur van het kunstenfestival Europalia.