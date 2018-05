Vandeurzen belooft stakende opvoeders 130 extra jobs

Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) voorziet na het overleg met de christelijke bediendevakbond LBC-NVK in extra financiële middelen voor de opvoedingssector. Er komen 130 voltijdse jobs bij, luidt het.

De vakbond houdt maandag een eerste stakingsdag in de opvoedingsinstellingen voor veilige zorg. Sinds februari werd in meerdere instellingen al actiegevoerd voor meer personeel en meer middelen om het hoofd te bieden aan het stijgend aantal gevallen van agressie. Omdat er volgens de vakbond geen vooruitgang was, werd besloten over te gaan tot een staking.

Van 10 tot 13 uur vond aan het kabinet van de minister een sit-in plaats door zo'n 400 actievoerders. Vandeurzen zei begrip te hebben voor de actie. We 'zijn met mekaar in gesprek om zowel op de korte als lange termijn de personeelsomkadering te verstevigen. Hiervoor hebben we al geïnvesteerd en dat zullen we ook in toekomst doen, ook op het vlak van infrastructuur', luidt het nog.