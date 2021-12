Varkenshouders in moeilijkheden krijgen nog dit jaar steun betaald

De Vlaamse overheid zal nog dit jaar steun uitbetalen aan varkenshouders. Het geld moet hen beschermen nu de voederkosten zijn gestegen en de prijs van vleesvarkens is gedaald. Dat meldt het departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid.

In oktober kondigde minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V) maatregelen aan om de ergste nood in de sector te verlichten. De regering trok er 16 miljoen euro voor uit. Varkenshouders in nood konden afgelopen maand onder bepaalde voorwaarden een aanvraag indienen voor een tijdelijke liquiditeitsbescherming, die hen door een moeilijke periode moet helpen. Er liepen 1.801 dossiers binnen.