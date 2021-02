Vastbenoemde leerkracht wordt minder onaantastbaar...

Het sociaal akkoord over de vaste benoeming en de evaluatie- en ontslagprocedures is een belangrijke doorbraak in het onderwijs. Het geeft scholen instrumenten om talentvolle leerkrachten sneller aan zich te binden en zich gemakkelijker te ontdoen van personeel dat ondermaats presteert.

De sociale partners en minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) hebben een akkoord om het systeem van de vaste benoeming minder rigide te maken. Dat is een grote stap in de richting van een doortastender personeelsbeleid in de scholen, met een vlottere instroom van startende leerkrachten en een snellere evaluatie- en ontslagprocedure voor ondermaats presterend personeel. 'Aan de vaste benoeming kleven twee grote problemen: voor sommigen is ze te onbereikbaar en anderen maakt ze te onaantastbaar', zegt Weyts.

Met het nieuwe sociaal onderwijsakkoord zullen scholen onderpresterende leerkrachten twee jaar vroeger kunnen ontslaan. Voor startende leerkrachten wordt een vaste benoeming dubbel zo snel in het vooruitzicht gesteld. De nieuwe evaluatie- en ontslagprocedures gaan al vanaf september 2021 in. Een jaar later zal ook de snellere benoeming van kracht worden.

1. Zal het onderwijs door dit akkoord meer mensen aantrekken?

'De aantrekkelijkheid van het onderwijs verhogen, is beleidsprioriteit nummer één. Dit akkoord draagt daar alleszins toe bij', zegt Dirk Van Damme, onderwijsexpert bij de OESO. Beginnende leerkrachten krijgen immers sneller zekerheid over hun job. Jonge leerkrachten en zij-instromers belanden in de nieuwe regeling al na één schooljaar in de tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD), de voorkamer van een vaste benoeming. Dat is twee keer zo snel als voorheen. Na nog eens 16 maanden in dienst volgt er - mits er een positieve waardering is - een vaste benoeming. Ook dat is ongeveer dubbel zo snel.

Scholen krijgen soms met moeite hun vacatures ingevuld, niet in het minst omdat veel jonge leerkrachten er door de onzekerheid snel de brui aan geven. 'In de eerste vijf jaar haakt 37 procent van de beginnende leerkrachten af', zegt Weyts. Daarnaast is volgens de vakbonden de betere begeleiding voor starters een cruciale schakel om de uitval bij instromers te beperken. Dat maakt nog geen deel uit van het akkoord, maar Weyts beloofde er meer geld voor uit te trekken.

Een kanttekening die wordt gemaakt bij de versnelde benoeming is dat scholen minder tijd krijgen om jong personeel goed te evalueren, en daardoor eerder het nadeel van de twijfel dreigen te laten meespelen.

'Het Rekenhof toonde jaren geleden aan dat veel scholen de vroegere termijn van drie schooljaren veel te kort vinden om zicht te krijgen op het functioneren van het personeelslid. Nu is die nog veel korter', zegt Groen-parlementslid Johan Danen. Ook Lieven Boeve, topman bij het Katholiek Onderwijs, erkent dat de nieuwe beoordelingstermijn krap is voor de directies.

2. Hebben scholen een effectief instrument in handen om weggezakte leerkrachten te stimuleren of te ontslaan?

'In het onderwijs moet je je vader en je moeder al vermoord hebben voor ze je ontslaan', luidt de boutade. 'Sommige directies beginnen zelfs niet aan een ontslag omdat ze opzien tegen de procedures die drie à vier jaar kunnen duren', zegt Weyts. Daarnaast komt er ook heel wat administratieve rompslomp bij kijken. 'Negatieve beoordelingen sneuvelen vaak door procedurefouten', zegt Patriek Delbaere van het OVSG.

Onderpresterende personeelsleden kunnen pas na twee onvoldoendes bij een evaluatie ontslagen worden. Een directie moest minstens drie jaar wachten voor ze twee evaluaties kon organiseren. De evaluatie- en ontslagprocedure wordt nu teruggebracht tot een jaar.

'Dit is een belangrijke doorbraak, waardoor de scholen meer in handen hebben om personeel ontslaan. Maar een goed hr-beleid maak je niet alleen met een ontslagregeling: er is behoefte aan een evaluatiecultuur', zegt Van Damme.

Ook in die richting wordt een stap gezet. Door de administratie te verlichten en vaste functioneringsgesprekken van goed presterend personeel te schrappen, kunnen directies zich toespitsen op de evaluatie en coaching van probleemleerkrachten. 'Het blijft een administratieve klus, maar het biedt toch ruimte voor een beter hr-beleid', zegt Raymonda Verdyck, de topvrouw van het GO!.

3. Waarom is het deze keer wel gelukt om een verregaand sociaal akkoord te sluiten?

De discussie over de snellere vaste benoeming en de aanpassing van de evaluatie- en ontslagregeling speelt al lang. Zowel Pascal Smet (sp.a) als Hilde Crevits (CD&V) beet de tanden stuk op het zogenoemde loopbaanpact, waarmee ze onder andere aan de vaste benoeming, de verloning, de lerarenopleiding en de pedagogische begeleiding wilden sleutelen. 'Het evenwicht was toen nog niet rijp', zegt Marianne Coopman, algemeen secretaris van het Christelijk Onderwijzersverbond (COV).

Door de twee dossiers aan elkaar te koppelen en de ballast overboord te gooien, kwam er een doorbraak in het stugge dossier. De aanpassingen waren voor zowel de werkgevers- als de werknemersorganisaties een kwestie van geven en nemen. De vakbonden wilden een snellere benoeming en waren minder happig op een soepelere evaluatie - en vice versa voor de koepels.

'Het was goed dat die dossiers aan elkaar zijn gekoppeld en dat de kar niet te vol geladen is', zegt Libert. 'Het probleem in de vorige legislatuur was dat we te veel in een keer wilden doen.'

4. Welke hervormingen ontbreken nog?

Er is ballast uit de onderhandelingen gegooid, maar volgens Van Damme verdween daarmee ook een aantal hervormingen. 'Vastbenoemde leraren duwen jonge mensen nog altijd weg door de huidige reaffectatieregeling, waardoor directies geen gebalanceerd team met ervaren leerkrachten en jonge, dynamische mensen kunnen uitbouwen. Wil je daar iets aan doen, dan moet er aan het statuut gesleuteld worden', zegt hij.

Ook het doorbreken van de vlakke loopbaan, de hervorming van de lerarenopleiding, het gebrek aan bijscholing en het flexibiliseren van de loopbaan zijn nog braakliggende terreinen die moeten worden aangepakt om ons onderwijs vooruit te stuwen.

Dircteur Maryse Timmerman: 'Een jaar is kort om iemand te doorgronden' 'Voor beginnende collega's kan de hervorming een opportuniteit zijn, maar ook een gemiste kans', zegt Maryse Timmerman, directeur van Immaculata Secundair Brugge. 'In het nieuwe systeem krijgen ze maar een jaar om te tonen wat ze kunnen. Dan moeten wij beslissen of ze al dan niet een beschermd statuut krijgen en klaar zijn om vast benoemd te worden.' Voor sommige leerkrachten zal dat weinig problemen opleveren, denkt Timmerman. 'Sommige mensen hebben geluk en komen direct goed terecht, maar bij andere duurt het soms langer. Ze hebben wat meer tijd nodig om in te lopen of hun manier van lesgeven past niet zo goed bij de leerlingen of de verwachtingen van de school. In het huidige systeem kan ik hen nog aanraden om het eens ergens anders te proberen. Dat zal in het nieuwe niet meer kunnen.' Leerkrachten die meer tijd nodig hebben, dreigen uit de boot te vallen. 'Voor een directeur is het ook moeilijk, want je krijgt maar een jaar om elkaar te leren kennen. Mijn beslissing geldt niet alleen voor mijn school, maar ook voor de scholen die onder hetzelfde bestuur vallen en scholen van dezelfde scholengemeenschap. Je neemt dan een serieus risico als je een positieve beslissing neemt over iemand bij wie je toch wat twijfels hebt. Dus ik zal eerder geneigd zijn streng te handelen.' Dat scholen slecht presterende leerkrachten sneller kunnen ontslaan, vindt Timmerman wel een goede zaak. 'Tot nu toe was het heel moeilijk om een vaste benoeming te beëindigen. We zullen uiteraard eerst alle andere mogelijkheden uitputten, maar het is goed dat we nu toch een laatste redmiddel hebben. Anders verloren we vaak veel kostbare tijd en raakten we verstrikt in een administratief kluwen.' FE