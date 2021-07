Veerle Heeren neemt mandaat als burgemeester weer op

De CD&V-politica kwam begin mei in opspraak, omdat ze begin maart al een coronaprik kreeg, terwijl de 85-plussers toen aan de beurt waren. De lokale website Trudocs bracht dat aan het licht, net als dat ook haar zus, zoon, buren en kapper - 13 mensen in totaal - na haar tussenkomst vervroegd een vaccinatie hadden gekregen.

Sanctie?

Het nieuws over de terugkeer valt op een koude steen bij de Truiense oppositie. 'Het is beter voor iedereen als ze eerst het rapport van Audit Vlaanderen afwacht en of al dan niet sancties volgen. Het getuigt van een ongelooflijke arrogantie om dit te doen zonder dat de resultaten bekend zijn', zegt gemeenteraadslid en ex-burgemeester Ludwig Vandenhove (Vooruit).