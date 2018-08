Veertig procent meer alzheimerpatiënten verwacht

In 2035 zullen in Vlaanderen wellicht 188.000 mensen aan alzheimer lijden.

Dat voorspellen het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de Alzheimer Liga Vlaanderen, die zich baseren op de vergrijzingsstatistieken en bevolkingstabellen van de Vlaamse overheid. In Vlaanderen lijden nu naar schatting 131.000 mensen aan alzheimer.

Omdat de vergrijzing lager ligt in het dichtbevolkte gebied tussen Antwerpen, Gent, Brussel en Leuven, zal dementie zich vooral laten voelen in Limburg.

In Limburg en de Kempen zou de groep patiënten met alzheimer in sommige gemeenten tegen 2035 zelfs bijna kunnen verdubbelen, verwacht het expertisecentrum dat op een kaart de verwachtingen in beeld brengt.