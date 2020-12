Verdachte periode na schenking toch niet verlengd

Een handgift van geld of juwelen moet niet geregistreerd worden, waardoor er geen schenkbelasting verschuldigd is.

In tegenstelling tot wat voorzien was, gaat de periode waarin het risico bestaat dat op een hand- of bankgift erfbelasting moet worden betaald niet van drie naar vier jaar.

Wie roerende goederen zoals geld of juwelen wil schenken, kan werken met een hand- of bankgift. Zo’n schenking moet niet geregistreerd worden, waardoor er geen schenkbelasting verschuldigd is. Het nadeel is dat als de schenker relatief snel overlijdt, er op de schenking alsnog erfbelasting moet worden betaald.

In het Vlaams regeerakkoord was voorzien om die ‘verdachte’ periode vanaf 1 januari 2021 op te trekken van drie naar vier jaar. Maar die verlenging komt er niet. ‘De bedoeling van de verlenging was om de kaasroute minder aantrekkelijk te maken. Nu op federaal niveau, met de steun van de N-VA, de kaasroute werd gesloten, is het verlengen van de verdachte periode niet langer nodig, noch wenselijk’, zegt Vlaams minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA).

Kaasroute

Met de ‘kaasroute’ wordt verwezen naar de tussenkomst van een doorgaans Nederlandse notaris bij een schenking door Belgen. Tot voor 15 december moest een schenking van roerende goederen zoals spaargeld, aandelen en juwelen in een buitenlandse schenkingsakte niet in België geregistreerd worden, waardoor er in België schenkbelasting verschuldigd was.

Maar door een wetswijziging moeten ook buitenlandse schenkingsaktes sinds 15 december in België worden geregistreerd. Een notariële schenking kan daardoor niet meer zonder schenkbelasting.

Schenkbelasting

De tarieven van de schenkbelasting verschillen in de drie gewesten. Het Vlaamse tarief voor een schenking van roerende goederen tussen (groot)ouders en (klein)kinderen en tussen partners - in het vakjargon de rechte lijn - bedraagt 3 procent en tussen alle anderen 7 procent. De tarieven van de erfbelasting liggen doorgaans hoger.