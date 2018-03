‘Verdriet los je niet op met antidepressiva'

Het woonzorgcentrum Leiehome in Drongen wist het gebruik van slaapmedicatie, antidepressiva en antipsychotica in vier jaar tijd met een derde terug te dringen. ‘Je kan niet alles oplossen met een pilletje.’

Als ouderen rouwen, bijvoorbeeld over het verlies van een partner, dan wordt dat nog te vaak verward met een depressie. Men geeft dan antidepressiva, maar daarmee los je verdriet niet op. Dat zegt Dirk De Meester zorghoofd bij het woonzorgcentrum Leiehome in Drongen.

Hij reageert daarmee op de studie van de mutualiteit CM die becijferde dat vier op de tien rusthuisbewoners antidepressiva krijgen.

‘Je moet verdriet tijd geven, aandacht en vooral toelaten dat het er is.' Dirk De Meester zorghoofd woonzorgcentrum Leiehome

Het rusthuis slaagde er in het gebruik van slaapmedicatie, kalmeermiddelen, antidepressiva en antipsychotica fors terug te dringen door zowel bewoners, personeel, artsen en familieleden te sensibiliseren over het medicatiegebruik. Vier jaar geleden kreeg nog 72 procent van de bewoners psychofarmaca, vandaag is dat nog 48 procent, slaapmiddelen inbegrepen.

‘Als bewoners verdriet hebben omdat ze geliefden zijn verloren of omdat ze hun huis kwijt zijn, dan los je dat niet op met een pilletje’, zegt De Meester. ‘Je moet verdriet tijd geven, aandacht en vooral toelaten dat het er is. Dat oplossen vergt een zoektocht met vallen en opstaan. Het heeft bijvoorbeeld veel meer zin om bewoners betekenisvolle activiteiten aan te bieden, waardoor ze in contact komen met andere bewoners en meer plezier kunnen maken.’

Dokter mag ik een pilletje?

Het probleem ligt ook niet altijd bij het rusthuis zelf. ‘Bewoners vragen vaak zelf aan de dokter een pilletje tegen het verdriet’, zegt De Meester. ‘Door bewoners zelf en hun familie goed te informeren kan je al veel overmedicalisering vermijden.’

Het is niet De Meesters bedoeling om de medicatie tot nul te herleiden. ‘Soms is medicatie gewoonweg nodig’, zegt hij. ‘Maar je kan bijvoorbeeld niet met een slaappil oplossen dat een 80-jarige nog maar zes uur slaap nodig heeft. Als die dan om 22 uur in zijn bed kruipt, is het niet realistisch om tot 8 uur ’s ochtends te willen doorslapen.’

'Ouderen hebben maar zes uur slaap nodig. Daar moet je niet met slaappillen tien uur van proberen maken.' Dirk De Meester zorghoofd woonzorgcentrum Leiehome

Als toch medicatie wordt toegediend, dan legt rusthuis Leiehome sinds het project op voorhand vast voor hoe lang. ‘Op die manier dwingen we onszelf om op tijd te evalueren of er geen gevaarlijke bijwerkingen zijn en of medicatie wel het verhoopte effect heeft. Zeker als bewoners een cocktail krijgen van slaapmedicatie, antidepressiva en antipsychotica, dan is het grote gevaar dat er niet genoeg wordt opgevolgd wat daarvan het effect is.’

10 procent minder op een jaar tijd

De aanpak van het Drongense woonzorgcentrum werd samen met de UGent en Arteveldehogeschool uitgewerkt. Bij een proefproject bleek de aanpak ook in vijf andere rusthuizen aan te slaan. In het eerste jaar daalde het medicatiegebruik er telkens met tien procent.

Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) startte daarom met het gebruik van preventiecoaches. Die moeten vanaf dit jaar in alle Vlaamse rusthuizen zorgen dat het medicatiegebruik afneemt, naar het voorbeeld van Leiehome.