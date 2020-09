Vereeck dan toch geen bestuurder bij UHasselt

Vanavond zal het Vlaams Belang in de provincieraad Lode Vereeck (Open VLD) voordragen als bestuurder bij de UHasselt wegens zijn 'expertise en ervaring' in de academische wereld. Een jaar geleden werd hij aan de universiteit ontslagen na beschuldigingen van verbaal grensoverschrijdend gedrag.

Groen, sp.a, CD&V, Open VLD en N-VA geven evenwel aan die voordracht weg te stemmen. Het is opvallend dat ook Open VLD tegenstemt, want Vereeck zetelt voor de partij in de gemeenteraad van Diepenbeek en wordt er in 2022 schepen.