Verkeersknoop A12 wordt aangepakt na protest handelaars

In maart voerde het AWV een nieuwe verkeerslichtenregeling in op enkele zwarte kruispunten op de A12. Daardoor was de verkeersdoorstroom volledig stilgevallen, wat grote impact had op onder meer de handelaars langs de A12.

Volgens Pieter Leuridan van Voka Antwerpen-Waasland is er hard gewerkt om samen oplossingen te vinden en is Voka tevreden met het bereikte resultaat. ‘We hebben vastgehouden aan constructief overleg, en dat heeft opgeleverd.’

Werf

Concreet komt er midden augustus aan de werf van Aquafin in Aartselaar een 'werflichtenregeling' die de doorstroming in de zijstraten moet verbeteren en de druk op de lokale wegen verminderen.

Een tweede maatregel op korte termijn is de toevoeging van een derde opstelstrook over ongeveer 150 meter aan beide kanten van ieder kruispunt. De stroken komen over een totale lengte van 1.200 meter in elke rijrichting. Op die manier kan er met minder groentijd even veel verkeer aan de lichten passeren, en krijgen de zijstraten langer groen.