'Verplicht renovatie woningen na aankoop'

In het advies, dat De Morgen inkeek, schuift de SERV drie 'klimaatkleppers' naar voren om de Vlaamse uitstoot in een klap fors te verlagen tegen 2030.

Renovatieplicht

Als het nog van de Vlaamse werkgevers en vakbonden afhangt, wordt ook de bestaande renovatieplicht na aankoop van kantoorgebouwen uitgebreid naar woningen. Dat is nodig omdat Vlaanderen nog altijd te veel slecht geïsoleerde woningen telt, klinkt het. Voor kwetsbare gezinnen moet in een sociaal vangnet worden voorzien via de bouw van minstens 200.000 extra sociale woningen in heel Vlaanderen.