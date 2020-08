Slovaakse ambassadeur meldt in verslag contact met Jambon

Had Jan Jambon (N-VA) een gesprek met de Slovaakse ambassadeur over de dood van Jozef Chovanec of niet? Officiële overheidsinfo wijst daarop. Maar de ambassadeur zelf herinnert het zich niet meer.

'Ambassadeur Vallo heeft via de Slovaakse ereconsul in Mons contact gehad met minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon en hem de situatie uitgelegd. Minister Jambon gaf geen verdere informatie over de zaak.' Dat staat in een verslag over een onderhoud tussen de directie Buitenlandse Zaken en de Slovaakse ambassadeur in België Stanislav Vallo op 2 juli 2018. De Tijd kon het verslag inkijken. Het verslag is op vier juli breed rondgestuurd, met boven de mail in grote letters: 'gelieve te herhalen aan Kab Biza (dhr Joy Donné)', vergezeld van het mailadres van het kabinet-Jambon. Joy Donné was op dat moment de kabinetschef van Jambon.

Vlaams minister-president Jan Jambon ligt onder vuur over een affaire uit zijn periode als federaal minister van Binnenlandse Zaken. Jambon blijft achtervolgd worden door uitspraken dat hij nooit iets vernam over de dood van Jozef Chovanec eind februari 2018, nadat hij in een cel op Charleroi Airport bijzonder hardhandig was aangepakt door agenten.

Jambon moest zijn verhaal aanpassen. Hij moest toegeven dat zijn kabinet ervan wist, maar de ware proporties van de zaak hem noch zijn kabinet duidelijk waren. Jambon stelt dat hij bij een meeting tussen Vallo en zijn kabinet op 2 maart in het buitenland zat.

Smoking gun

Het verslag over de meeting met Buitenlandse Zaken op 2 juli wekt op zijn minst de indruk dat Jambon persoonlijk contact had met de Slovaakse ambassadeur over de zaak. Dat zou opnieuw niet stroken met de versie- Jambon. Maar een smoking gun dat Jambon niet de waarheid zou verteld hebben, is het verslag niet. Want het blijft onduidelijk of hij Vallo persoonlijk sprak of ontmoette, of er toch nog tussenschotten waren. Het bewijst alleen dat het kabinet-Jambon op de hoogte was en in contact stond met de Slovaken, maar daar was geen twijfel meer over. Ander gelekt emailverkeer maakt duidelijk dat het kabinet-Jambon zowel met de luchtvaartpolitie als politie in de nasleep communiceerde over de zaak.

Stanislav Vallo, intussen met pensioen, houdt zich op de vlakte. 'Ik heb contact gehad met veel ministeries. Maar met wie ik precies sprak, herinner ik me niet,' klinkt het tegenover verschillende Belgische media.

Jambons position switch op woensdag was vooral een uitloper van een actie door minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin (MR). Hij liet de kabinetten van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) en Pieter De Crem (CD&V) in een brief weten dat er wel degelijk contact was tussen Slovakije en ons land, Buitenlandse Zaken maar ook het kabinet van Jambon. Meteen was er een 'paper trail'. Daardoor konden Geens en De Crem niet anders dan in het parlement melden dat het dossier tot bij Jambon was geraakt. Waardoor die laatste flink in nesten raakte, want in tegenspraak met wat hij aanvankelijk zei.

Scudraket